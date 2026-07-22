フリーアナウンサーの神田愛花（46）が22日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。同じくMCの「ハライチ」澤部佑（40）、岩井勇気（39）とともに、同番組への出演オファーをもらった当時を振り返った。

2023年1月から放送スタートした同番組の、出演オファーをもらった経緯を振り返った一同。岩井はマネジャーから電話で「決まりました」と知らされたといい、「俺も飲んでたから“ああそうなんだ”ってすぐに切って」と振り返った。

すると神田は「その時CMを撮影してた」と回想。終わったタイミングでフジテレビの上層部から別室に呼ばれ伝えられたが、「私は一旦保留にしました」と告白。「1人では決められないことなので、毎日のことなので」と理由を説明した。

番組開始当初、唯一独身メンバーだった岩井が「家族に相談はしたの？」と聞くと、澤部は「しなかった。決めてからっていうか、ほぼ決まってた」と回想。岩井は「俺らの場合は、有無を言わさずだったからね」とぶっちゃけた。

澤部は「曜日レギュラーだと思ってた。そしたら“MCです”って言われて、いや〜…」と思わず渋い表情に。とはいえ「その後に妻に報告した」といい、妻の反応を「“はいはいはい、じゃあ時間がなくなりますね”みたいな」と明かし、「それはそうですよね」と同情した。

今年放送4年目を迎えたが、澤部の妻について岩井が「ずーっと半ギレ状態」とイジると、澤部は「いや、喜んでくれてましたよ」と訂正していた。