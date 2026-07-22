大相撲名古屋場所10日目、関脇・安青錦は横綱・豊昇龍を上手投げで破り、特例での大関復帰となる10勝まであと1勝となった。今年の1月場所では新大関優勝を果たした安青錦だが、3月場所中に左足小指を骨折。完治しない状態のまま5月の夏場所前の出稽古で左足首を痛め、カド番だった夏場所の土俵を全休した。関脇に陥落した今場所は大関復帰のために10勝を目指しているが、それも連日、ケガとの戦いとなっている。

【写真】安青錦の左足首のアップ画像。分厚いテーピングが巻かれ、大きく腫れ上がった様子だ。豊昇龍を破ったあとの痛々しい姿

場所前、安青錦が10勝を挙げて大関に復帰するのは厳しいという見方がされていた。若手親方のひとりが言う。

「左足が完治していないうえ、これまで苦戦している義ノ富士や大栄翔、美ノ海、王鵬、3月場所で土をつけられた熱海富士、隆の勝、琴勝峰らが番付上位に名を連ねている。5月場所を休場していた2横綱（豊昇龍、大の里）も出場してくるし、カド番の琴櫻もそれなりの覚悟で土俵にあがってくるとみられていたため、10勝を挙げるのは至難の業と思われていた」

稽古場でも左足をかばい、左足首にテーピングして本場所の土俵に登場したが、初日は鋭い出足が持ち味の平戸海が突っ込んできたところを上手を取って1秒で転がした。2日目以降も快進撃が続き、美ノ海、伯乃富士を連破。4日目は安青錦キラーの義ノ富士に逆転の上手投げで敗れたが、翌日はカド番大関・琴櫻を低い姿勢から前に出て寄り切りで破った。しかし、白星を重ねるごとに左足首のテープは厚くなり、琴櫻戦では取組後に左足首をかばうような歩き方を見せていた。

7日目には両横綱を破った相撲巧者の藤ノ川の八艘飛びにも動じず、寄り切りで6勝目。ただ、この頃には左足首は大きく腫れあがり、中日に対戦した隆の勝戦では土俵際でいなされた際に足がもつれて土俵下まで転落した。勝負には勝ったものの左足の親指を痛めた。勝ち名乗りを受けたあと、土俵下に下りた後も両手を土俵につけてしばらく動けなかった。相撲担当記者が言う。

「いつもはIGアリーナからの帰りの車のなかでアイシングをしているようだが、この日は周囲を気にすることなく、支度部屋でも大きな袋に入れた氷で左足親指を冷やすなどかなり深刻に見えた。それでも安青錦はケガの状態は絶対に口に出さず、日増しにテープの厚みだけが増していった。いつ休場してもおかしくない状況に見えた」

どのような決断になるのか

勝ち越しに王手をかけ、大関復帰まで3勝というなかでの9日目の横綱・大の里の一番では、左足首が腫れたためか前日より分厚いテープが巻かれ、土俵に上がるだけでも大変な状態に見えた。安青錦は何もできずに押し込まれたが、土俵際で残ると上手出し投げで逆転勝利。前出・相撲担当記者が続ける。

「この日の朝、安青錦は師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）に相談。本人の出場への意思が強く、師匠も出場を許可したといいます」

10日目の豊昇龍との一番ではさらにテープを何重にも巻き、患部の腫れがさらに目立つようになっていた。それでも安青錦は左でまわしを引き、豊昇龍の胸に頭をつける前傾姿勢から土俵中央での強烈な上手投げを決めた。10勝に王手をかけると同時に、平幕の琴栄峰と並んで優勝戦線のトップに立った。だが、豊昇龍に勝った後は、土俵から下りるのも左足をかばっていた。支度部屋に向かう花道、そして支度部屋のなかでも左足を引きずっていた。前出の若手親方が言う。

「安治川親方は10勝をあげて大関復帰を決めた段階で休場させるのではないかと見られている。力士生命が危ぶまれるほどの大ケガにもかかわらず土俵に上がった貴乃花の例を出すまでもないが、賜杯を抱くためにケガを悪化させるのは本末転倒。大関に復帰しても来場所また休場となれば再びカド番となる。そんな繰り返しをさせたくないということで、弟子思いの師匠が休場させるのではないか」

9日目に大の里、10日目に豊昇龍に勝った安青錦は、NHKからインタビュールームに呼ばれても応じなかった。元大関のプライドがそうさせたのだろう。そんな安青錦の大関復帰を祈り、さらに上を目指してもらいたいと願うファンは多い。それを実現するためにも、勇気ある決断が必要なのかもしれない。