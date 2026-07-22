3回の安打は“幻の適時打”となった

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間22日・フィラデルフィア）

ドジャースの大谷翔平投手は21日（日本時間22日）、敵地のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回に2試合ぶりの安打を放ったが、二塁への進塁がアウト判定となり適時打を逃した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、大谷の走塁について「際どいプレーだった」と振り返り、持論を展開した。

記者から3回に大谷が見せた走塁について聞かれた指揮官は「『トライする必要があったか？』と聞かれれば、ノーと答えるが、際どいプレーだった」と回答。二塁への進塁はセーフ判定となったが、フィリーズベンチがチャレンジし、アウト判定に覆った。同時に二塁走塁アルフォンゾの生還も認められず、“幻の適時打”となった。

この一連の流れについて、ロバーツ監督は「ショウヘイがシングルヒットを打った際に二塁を狙ったプレーで、1点を（相手に）プレゼントしてしまった。エライザー・アルフォンゾ（エリエセル・アルフォンゾJr.）が得点できなかったので、私たちはプレーを（思い通りに）遂行できなかった」と振り返った。

積極果敢な走塁を見せたことで左膝への影響が心配されたが、大谷に変化は見られず、以降も普段通りプレーを続けた。20日（同21日）の試合前に、指揮官は「（プレーに）夢中になっているその瞬間、選手に自制を求めることは難しいことは理解している。（怪我なく）大丈夫だったと思うけど、できる限り抑えないといけないことを彼は理解している」とペース配分を要求していた。

この試合、大谷は打点こそ逃したが、4打数1安打で打率.287に。チームは逆転勝ちで連敗を2で止めた。（Full-Count編集部）