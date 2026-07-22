「百害あって一利なし」Yahoo!ニュースのAI記事化サービスに元テレビ局員が苦言
下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「批判殺到。Yahoo!ニュースが一線を越えた…新サービスに違和感しかありません」を公開した。元テレビ局員でPR戦略を専門とする同氏が、Yahoo!ニュースが新たに開始したプレスリリースのAI記事化サービスについて、その問題点とメディアとしての在り方を厳しく批判した。
下矢氏はまず、企業のプレスリリースをAIで変換し、1回3万円でYahoo!ニュース内の「ニュースPR」枠に掲載する新サービスの概要を説明。メディア業界のプロたちからも警戒の声が上がっていることに触れた。このサービスが生まれた背景として、Yahoo!ニュースのPV成長が鈍化していることや、AIの波に乗り遅れまいとする経営陣からのプレッシャーがあると推測。「何か新しい収益源を作らないといけない」という焦りがあると指摘した。
その上で、プレスリリースをAIで書き直しただけの記事が読者に届くのかと疑問視。「どう考えてもプレスリリースをAIで書き直した記事が読まれるはずがない」と断言し、Yahoo!ニュース内でも読まれる記事と読まれない記事の格差が激しい現状を解説した。また、掲載実績を箔付けに利用したい企業には意味があるかもしれないとしつつも、検索すれば有料記事であることがすぐにバレてしまうため、逆効果になるリスクもあると語る。
さらに下矢氏は、安易な広告記事に手を出して読者の信頼を失うのは「衰退するメディアの本当にいつものパターン」であると警告。「過去のブランド遺産を食いつぶしている」と述べ、メディアとしての誇りを忘れたかのような姿勢を「なめとるんかと」と一刀両断した。一連の解説を通し、目先の利益にとらわれた大企業の姿勢に強い懸念を示して動画を締めくくった。
下矢氏はまず、企業のプレスリリースをAIで変換し、1回3万円でYahoo!ニュース内の「ニュースPR」枠に掲載する新サービスの概要を説明。メディア業界のプロたちからも警戒の声が上がっていることに触れた。このサービスが生まれた背景として、Yahoo!ニュースのPV成長が鈍化していることや、AIの波に乗り遅れまいとする経営陣からのプレッシャーがあると推測。「何か新しい収益源を作らないといけない」という焦りがあると指摘した。
その上で、プレスリリースをAIで書き直しただけの記事が読者に届くのかと疑問視。「どう考えてもプレスリリースをAIで書き直した記事が読まれるはずがない」と断言し、Yahoo!ニュース内でも読まれる記事と読まれない記事の格差が激しい現状を解説した。また、掲載実績を箔付けに利用したい企業には意味があるかもしれないとしつつも、検索すれば有料記事であることがすぐにバレてしまうため、逆効果になるリスクもあると語る。
さらに下矢氏は、安易な広告記事に手を出して読者の信頼を失うのは「衰退するメディアの本当にいつものパターン」であると警告。「過去のブランド遺産を食いつぶしている」と述べ、メディアとしての誇りを忘れたかのような姿勢を「なめとるんかと」と一刀両断した。一連の解説を通し、目先の利益にとらわれた大企業の姿勢に強い懸念を示して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。