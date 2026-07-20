ヤマルやロドリが先発！…16年ぶり優勝狙うスペイン代表のW杯決勝スタメンが発表！
FIFAワールドカップ2026決勝のアルゼンチン代表戦に臨むスペイン代表のスターティングメンバーが発表された。
今大会ここまで6勝1分けの7戦無敗で2010年南アフリカ大会以来、16年ぶりのW杯優勝に王手をかけたラ・ロハ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は2ー0で完勝したフランス代表との準決勝と同じスタメンを継続。
守護神は、今大会で鉄壁を築くGKウナイ・シモン、4バックは右からペドロ・ポロ、パウ・クバルシ、アイメリク・ラポルテ、マルク・ククレジャ。中盤はアンカーにロドリとインサイドハーフにファビアン ルイスとダニ・オルモ。3トップは神童ラミン・ヤマル、ミケル・オヤルサバル、アレックス・バエナが引き続き起用された。ペドリやジョーカーのミケル・メリーノはベンチから出番を待つことに。
16年ぶりの優勝を懸けたスペインと、W杯史上64年ぶりの連覇を懸けたアルゼンチンによる運命のファイナルは日本時間20日4時アメリカのニューヨークにあるニュージャージー・スタジアムでキックオフとなる。
今大会ここまで6勝1分けの7戦無敗で2010年南アフリカ大会以来、16年ぶりのW杯優勝に王手をかけたラ・ロハ。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は2ー0で完勝したフランス代表との準決勝と同じスタメンを継続。
守護神は、今大会で鉄壁を築くGKウナイ・シモン、4バックは右からペドロ・ポロ、パウ・クバルシ、アイメリク・ラポルテ、マルク・ククレジャ。中盤はアンカーにロドリとインサイドハーフにファビアン ルイスとダニ・オルモ。3トップは神童ラミン・ヤマル、ミケル・オヤルサバル、アレックス・バエナが引き続き起用された。ペドリやジョーカーのミケル・メリーノはベンチから出番を待つことに。
16年ぶりの優勝を懸けたスペインと、W杯史上64年ぶりの連覇を懸けたアルゼンチンによる運命のファイナルは日本時間20日4時アメリカのニューヨークにあるニュージャージー・スタジアムでキックオフとなる。