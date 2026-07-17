電撃婚から1年半、バレーボール美女がモデル級スタイルで魅力全開！ 誕生日報告
元バレーボール女子日本代表の狩野舞子が15日に自身のInstagramを更新し、38歳の誕生日を迎えたことを報告。ミントグリーンのジャケットパンツスタイルのセットアップで決めたカッコいいショットに、祝福の声が殺到している。
電撃婚から1年半のバレー美女、モデル級スタイルに「長〜い美脚」「憧れます」
狩野は「今年もまた一つ歳を重ねることができました」と報告し、「いつも仲良くしてくださっているお友達、昔から応援してくださっている皆さん、たまにチラっとインスタを覗きに来てくれる皆さん、ありがとうございます」と感謝を示すと、「これからバースデートレーニングして来ます 自分を律して一番やりたくない事（本音）をやる！」と、38歳になったばかりの自分に喝を入れている。
コメント欄には祝福の声が殺到したほか、「かっけぇーーー いい写真」「写真素敵すぎます！」「写真めちゃくちゃかっこいいです」といった称賛も寄せられている。
■狩野舞子（かのうまいこ）
1988年7月15日生まれ。東京都出身。2018年5月、黒鷲旗を最後に惜しまれながらも現役を引退。引退後はこれまでの経験を活かし、タレントなどとしても活動をしている。プライベートでは2025年1月にWEST.の桐山照史との結婚が公表された。
引用：「狩野舞子」Instagram（@kanochan715）
電撃婚から1年半のバレー美女、モデル級スタイルに「長〜い美脚」「憧れます」
狩野は「今年もまた一つ歳を重ねることができました」と報告し、「いつも仲良くしてくださっているお友達、昔から応援してくださっている皆さん、たまにチラっとインスタを覗きに来てくれる皆さん、ありがとうございます」と感謝を示すと、「これからバースデートレーニングして来ます 自分を律して一番やりたくない事（本音）をやる！」と、38歳になったばかりの自分に喝を入れている。
■狩野舞子（かのうまいこ）
1988年7月15日生まれ。東京都出身。2018年5月、黒鷲旗を最後に惜しまれながらも現役を引退。引退後はこれまでの経験を活かし、タレントなどとしても活動をしている。プライベートでは2025年1月にWEST.の桐山照史との結婚が公表された。
引用：「狩野舞子」Instagram（@kanochan715）