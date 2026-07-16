「柚子胡椒より好きかも」カルディ7月の神アイテムに驚き…今買わないと損する季節限定商品
YouTubeチャンネル「なかべぇ」が、「【カルディ】７月新商品が当たりばっかり😳今買わないともったいない季節限定商品✨アレンジ料理｜おつまみ｜調味料｜お菓子」と題した動画を公開した。動画では、カルディコーヒーファームで販売されている7月の新商品や季節限定・数量限定アイテムを多数ピックアップし、実食レビューやアレンジレシピを紹介している。
数ある商品の中で、なかべぇ氏が特に高く評価したのが、数量限定の「シークヮーサーこしょう」だ。塩胡椒で味付けした鶏肉に添えて実食すると、「爽やかな酸味とピリ辛さが最高」と絶賛。普段の料理を格上げする味わいに「柚子胡椒より好きかも」と語り、まとめ買いを宣言するほどの惚れ込みようを見せた。
また、季節限定の「あげ玉 あおさのり味」と定番商品の「さきねうち十割そば」を組み合わせたアレンジも紹介。磯の香りが楽しめるサクサクのあげ玉とコシのある麺の相性を絶賛し、さらに先ほどの「シークヮーサーこしょう」を加えることで「蕎麦屋さん行かなくていい」と驚きの表情を浮かべた。あげ玉は、めんつゆと合わせておにぎりにするアレンジも披露している。
さらに、お酒のお供として季節限定の「おこめちっぷす ビリヤニ味」も実食。「ぬれ煎餅のようなしっとり食感」で、スパイシーな味が「ビールのつまみにピッタリ」と評したものの、「量が少なすぎる」と率直な感想もこぼしている。一方、電子レンジで手軽に調理できる季節限定「黒麻婆丼の素」については、豆腐を入れて加熱するだけで完成する手軽さに触れ、「蒸された豆腐がトロトロで最高なんです」と本格的な味わいを高く評価した。
カルディならではのユニークな新商品や、少しの工夫で食卓が豊かになるアレンジ術が詰まった本動画。季節限定や数量限定商品が多く登場するため、気になったアイテムは早めに店頭でチェックしてみるのが良さそうだ。
数ある商品の中で、なかべぇ氏が特に高く評価したのが、数量限定の「シークヮーサーこしょう」だ。塩胡椒で味付けした鶏肉に添えて実食すると、「爽やかな酸味とピリ辛さが最高」と絶賛。普段の料理を格上げする味わいに「柚子胡椒より好きかも」と語り、まとめ買いを宣言するほどの惚れ込みようを見せた。
また、季節限定の「あげ玉 あおさのり味」と定番商品の「さきねうち十割そば」を組み合わせたアレンジも紹介。磯の香りが楽しめるサクサクのあげ玉とコシのある麺の相性を絶賛し、さらに先ほどの「シークヮーサーこしょう」を加えることで「蕎麦屋さん行かなくていい」と驚きの表情を浮かべた。あげ玉は、めんつゆと合わせておにぎりにするアレンジも披露している。
さらに、お酒のお供として季節限定の「おこめちっぷす ビリヤニ味」も実食。「ぬれ煎餅のようなしっとり食感」で、スパイシーな味が「ビールのつまみにピッタリ」と評したものの、「量が少なすぎる」と率直な感想もこぼしている。一方、電子レンジで手軽に調理できる季節限定「黒麻婆丼の素」については、豆腐を入れて加熱するだけで完成する手軽さに触れ、「蒸された豆腐がトロトロで最高なんです」と本格的な味わいを高く評価した。
カルディならではのユニークな新商品や、少しの工夫で食卓が豊かになるアレンジ術が詰まった本動画。季節限定や数量限定商品が多く登場するため、気になったアイテムは早めに店頭でチェックしてみるのが良さそうだ。
YouTubeの動画内容
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