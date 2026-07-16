「行く前に絶対にみて！」カルディ夏の新商品レビュー、驚きの「何これ！」アイテムが続々登場

カルディ6月の新商品は早い者勝ち！絶対に買うべき夏のおすすめ神アイテム

【カルディ】絶対に損しない！夏に買うべき激うま新商品と絶品ペアリングを大公開