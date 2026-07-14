「休日の寝だめ」が“糖尿病”リスクに？体内時計の乱れが引き起こす「3つ」の異変

身体の細胞に備わっている「体内時計」は、睡眠・覚醒だけでなく、血圧・代謝・免疫など多くの機能を調整しています。週末に起床時刻が大幅にずれると、この体内時計が「社会的時差ぼけ」と呼ばれる混乱状態に陥る可能性があります。そのメカニズムを、具体的なプロセスとともに確認していきましょう。

監修医師：

後平 泰信（医療法人徳洲会札幌もいわ徳洲会病院）

2009年に旭川医科大学医学部を卒業。循環器内科のスペシャリストとして、長年、札幌東徳洲会病院を中心に救急医療や心疾患の治療に従事。2023年には睡眠・無呼吸・遠隔医療センター長を歴任し、最新技術を用いた診療体制の構築に尽力。2024年より病院長に就任し、2025年10月の「札幌もいわ徳洲会病院」への名称変更。日本循環器学会 認定循環器専門医。日本睡眠学会 総合専門医・指導医。日本スポーツ協会公認 スポーツドクター。日本内科学会 認定内科医。

休日だけの寝だめと体内時計の破壊--生活リズムの崩れが引き起こす連鎖

このセクションでは、体内時計の乱れが日常生活や身体機能にどのように波及していくかを、具体的な症状や状態とともに解説します。

体内時計の乱れが引き起こす身体への影響

体内時計が慢性的に乱れた状態が続くと、身体のさまざまな機能に影響が現れてきます。その影響は、単に「眠れない」「疲れやすい」といった睡眠の問題にとどまりません。

まず、自律神経（身体の機能を無意識のうちに調整している神経）のバランスが崩れやすくなります。自律神経は交感神経と副交感神経の2つから成り立っており、交感神経は活動時、副交感神経は休息時に優位になります。体内時計の乱れにより、この切り替えがスムーズにいかなくなると、血圧が不安定になったり、心拍数が乱れたりする可能性があります。

次に、代謝機能への影響があります。インスリンの分泌タイミングや血糖の調整は、体内時計のリズムと密接に連動しています。体内時計が乱れると、血糖の調整機能が低下し、肥満や糖尿病のリスクが高まる可能性があるとも考えられています。

さらに、免疫機能にも影響が及ぶことが知られています。免疫細胞の活動には日内変動があり、体内時計のリズムに沿って機能しています。このリズムが乱れると、身体の防衛機能が低下し、感染症にかかりやすくなったり、炎症が起きやすくなったりする可能性があります。

これらの変化は、一つひとつは小さなものであっても、長期間にわたって積み重なることで、より大きな健康リスクへとつながっていく可能性があります。体内時計の乱れを軽視せず、日常的なリズムを意識することが、長期的な健康維持には欠かせません。

「週明けの不調」が示すサイン

月曜日の朝に特に強い眠気や倦怠感を感じる方は、社会的時差ぼけが起きているサインかもしれません。この状態は一般的に「月曜病」と呼ばれることもありますが、医学的には社会的時差ぼけによる体内時計の乱れが関与していると考えられています。

週末の寝だめによって体内時計が遅れた状態で月曜日を迎えると、身体は本来まだ眠っているべき時間帯に起こされたような状態になります。その結果、睡眠慣性（起床直後の強い眠気や認知機能の低下）が強く出やすくなり、午前中の集中力や判断力が低下しやすくなります。

また、体内時計のずれが大きい方ほど、日中の気分の落ち込みや意欲の低下を感じやすい傾向があることも報告されています。これは、体内時計と気分調整に関わる神経伝達物質（セロトニンやドーパミンなど）の分泌リズムが連動しているためと考えられています。

さらに、消化器系への影響も見られることがあります。体内時計は消化酵素の分泌タイミングも調整しているため、リズムが乱れると食欲不振や胃もたれ、便通の乱れなどが生じることもあります。これらは一見すると睡眠とは無関係に見えますが、根本にある体内時計の乱れが関与している場合があります。

週明けにこうした不調を繰り返している方は、週末の生活リズムを見直すことで改善できる可能性があります。次のセクションでは、より具体的な対策について詳しく説明していきます。

まとめ

休日の寝だめそのものが直ちに脳卒中を引き起こすという根拠は現時点では乏しく、適度な補眠はむしろ中立～保護的とする研究もあります。本当のリスクは、平日の慢性的な睡眠不足（睡眠負債）と、平日・休日の就寝・起床時刻の大幅なずれ（社会的時差ぼけ）にあります。体内時計を守るためには、週末の起床時刻を平日と大きくずらさない工夫と、平日から十分な睡眠を確保する意識が重要です。気になる症状が続く場合には、内科や神経内科への相談をご検討ください。

参考文献

国立循環器病研究センター「脳卒中」

厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」