サッカー日本代表・長友佑都選手が13日、母校の愛媛県西条市立神拝小学校をサプライズ訪問し、今後の去就についてコメントしました。

今の段階で今後の去就について問われると「いろいろ自分と向き合って考えてます。どの道に進むかはしっかり考えて決めたいと思ってます」とコメント。

ブラジル戦後、アメリカで「今選択を迫られればやめる」と発言。今の心情に変化はあるのかという質問には、「直後は感情的になっていた。投げ捨てるような言葉しか言えなかったですけど。今いろいろ考えて自分の中で落ち着いて考えている最中。今後のことははっきり決めてないですが、自分の中で見えているのは微かにある。みなさんにははっきり決まり次第お伝えしたいです」と心境を明かしました。