「ポケモン愛」さく裂でグラブにもリザードンのカードが 怪物ジェイコブ・ミジオロウスキーのかわいい一面
ブリュワーズのジェイコブ・ミジオロウスキー投手のあふれ出る「ポケモン愛」が、MLBオールスターの舞台でも見られました。
ミジオロウスキー投手は、日本時間8日のカージナルス戦で、7回3失点11奪三振の内容で今季10勝目。この日投じた103球のうち、61球に及ぶストレートすべてが160キロ超えという驚異の記録を叩き出す活躍ぶりに「怪物」という呼び声が高いミジオロウスキー投手ですが、実は大のポケモン好き。
MLBは14日、公式Xでオールスターに出場するミジオロウスキー投手の近影を公開。そこで、ミジオロウスキー投手が手につけたグラブがまさに「ポケモン愛」あふれる一品でした。グラブに刺繍された自身の名前はポケモンのロゴ風にアレンジされています。さらに、グラブのネット部分には人気キャラクター「リザードン」のポケモンカードが組み込まれる特別仕様となっています。
また、2025年のMLBオールスターゲームのレッドカーペットでは、ポケモンの「ルギア」の刺繍入りの特製ジャケットで登場していたミジオロウスキー投手。並々ならぬ「ポケモン愛」を胸に、MLBオールスターの舞台での活躍に注目が集まります。