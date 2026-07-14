『マトリックス』『ジョン・ウィック』シリーズでおなじみ、キアヌ・リーブスの新境地開拓はまだまだ止まらない。新作となる“タイムリープ系サメ映画”は、かなり興味をそそられるものとなりそうだ。

『デッドプール』のティム・ミラー監督による本作は、カリブ海での任務中に裏切られたリーブス演じる密輸業者がタイムリープに囚われ、死体や敵対的な傭兵、さらには飢えたサメに囲まれる極限状態に陥る物語。2025年秋、ワーナー・ブラザースが本作を買収した際には『』と題されていたが、現在はタイトル未定と。

のインタビュアーから、本プロジェクトについて話せることはあるか、どのようなきっかけで「この作品をやらなきゃ」と思ったのか尋ねられたリーブスは「サメ。タイムマシン。『恋はデジャ・ブ』」と言葉少なに返している。

『恋はデジャ・ブ（原題：Groundhog Day）』（1993）はビル・マーレイが主演したロマンティック・コメディ。原題にもなっている「グラウンドホッグデー」は、米国やカナダで春の訪れを予想する伝統行事で毎年2月2日に開催される。マーレイ演じるテレビ気象予報士のフィルがグラウンドホッグデーを取材するべくペンシルベニア州の田舎町を訪れ、一泊して翌朝目覚めると、その日はまたしても2月2日のグラウンドホッグデーだったというあらすじだ。永遠に2月2日を繰り返す時間のループに陥り絶望したフィルが、利己的だった自分を省みて、改心していく様はディケンズの古典『クリスマス・キャロル』のような味わいもあり、「史上最高のコメディ映画」と評されることも多い。

既報ではトム・クルーズ主演の『オール・ユー・ニード・イズ・キル』（2014）や、ブレイク・ライブリー主演の『ロスト・バケーション』（2016）を彷彿とさせる内容とのことだが、リーブスが『恋はデジャ・ブ』と言うからには、タイムループ要素を取り入れつつも、ユーモアが多めということだろうか。ピュアすぎる天使役をた『グッド・フォーチュン』や、ハリウッドスターの転落危機と再生を『アウトカム』など、リーブスはこのところコメディに縁のある役が続いているところだ。

脚本を手がけるのは、『Z Bull ゼット・ブル』（2019）のイアン・ショア。プロデューサーにはヴォーンのほか、『メッセージ』（2016）などのアーロン・ライダー、『オール・オブ・ユー』（2024）のアンドリュー・スウェット、『ELI／イーライ』（2019）のジョン・ゾーザーニーが名を連ね、製作総指揮は『ドクター・スリープ』（2019）のスコット・ランプキンが務める。

キャストには『F1／エフワン』（2025）のキャリー・クック、『パーブル・ハート』（2022）のニコラス・デュヴァネイ、『ヴェルサイユの宮廷庭師』（2014）のスティーヴン・ウォディントン、『アトラス』（2024）のエイブラハム・ポプーラ、『ソー：ラブ＆サンダー』（2022）ボビー・ホランド・ハントン、『Little Heroe（原題）』のアナスタシア・サフォノフが名を連ねている。

キアヌ・リーブスとティム・ミラーがタッグを組むタイトル未定のSF映画は、2027年8月13日に全米公開予定。

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