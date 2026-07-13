Number_i最新曲は神宮寺勇太プロデュース「BUGS LIFE」本日発売 “バグ”が詰まったMV公開
Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）が、神宮寺プロデュースの新曲「BUGS LIFE」を本日13日に発売し、Music Videoを公開した。
【動画】Number_i「BUGS LIFE」MV
「BUGS LIFE」は、デジタル音像をキーとして、「デジタルというものは何か」というテーマを紐解いていくことから制作がスタートした楽曲。
自分たちが今、こうしてファンの前に立って歌っている奇跡的な状況や、いくつもの偶然が重なり合って現在があることを、システムにおける一瞬の「バグ」に例え、そこから着想を得て歌詞の世界観が制作されている。
ベースとなるジャンルには、激しいサウンドが特徴の「フォンク（Phonk）」を採用。通常のフォンク特有の速いBPMをあえて抑えめに設定することで、Number_iの魅力であるダンスをしっかりと魅せる構成となっている。
さらに随所にアフリカンビートやラテンビートを取り入れ、Number_iらしい、いきなりビートが切り替わるスリリングな「スイッチ」展開が見どころとなっている。
ミュージックビデオは、「初期のコンピューターに本物の虫（蛾）が混入した」というバグの語源をモチーフに構築。その驚きに満ちた刺激的な世界観に注目だ。
【動画】Number_i「BUGS LIFE」MV
「BUGS LIFE」は、デジタル音像をキーとして、「デジタルというものは何か」というテーマを紐解いていくことから制作がスタートした楽曲。
自分たちが今、こうしてファンの前に立って歌っている奇跡的な状況や、いくつもの偶然が重なり合って現在があることを、システムにおける一瞬の「バグ」に例え、そこから着想を得て歌詞の世界観が制作されている。
さらに随所にアフリカンビートやラテンビートを取り入れ、Number_iらしい、いきなりビートが切り替わるスリリングな「スイッチ」展開が見どころとなっている。
ミュージックビデオは、「初期のコンピューターに本物の虫（蛾）が混入した」というバグの語源をモチーフに構築。その驚きに満ちた刺激的な世界観に注目だ。