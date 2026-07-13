「手足口病」はどのような感染経路で感染する？感染しやすい場所も解説！【医師監修】

手足口病は主に乳幼児に流行するウイルス性の感染症で、口の中や手足に水疱性の発疹が現れることが特徴です。毎年夏場を中心に流行し、保育園や幼稚園で集団発生することも珍しくありません。この記事では、手足口病の感染経路から予防方法まで、わかりやすく解説します。

監修医師：

居倉 宏樹（医師）

手足口病の感染経路

飛沫感染について詳しく教えてください。

接触感染はどのようなときに発生しますか？

接触感染とは、ウイルスが付着した手指や物品を介して感染する経路です。また、唾液以外にも水疱やかさぶたの中にウイルスが含まれており、滲出液も感染源になります。

感染した子どもが口の中に入れたり、唾液がついた手で触ったおもちゃをほかの子どもが口に入れたり、手で触って、触った手を口に入れる

唾液や水疱からの滲出液に触れた手で触ったドアノブや手すりなど共用部分を介しての感染タオルの共用

おむつ交換時の不適切な処理など

上記のようなパターンが主な感染の原因です。特に保育園や幼稚園では、子ども同士で同じおもちゃを使って遊んだり、おもちゃを口にしたりすることもあるため、感染リスクが高くなります。

糞口感染について教えてください。

糞口感染とは、感染者の便に含まれるウイルスが何らかの経路で口に入ることで感染する経路です。 手足口病 の原因ウイルスは腸管で増殖し、便中から排出されます。 手足口病 は腸管 感染症 に分類されています。症状が改善した後も便中からのウイルス排出は2～4週間以上続くことがありますが、発症初期に比べて感染力は徐々に低下していきます。感染パターンとして多いのは、おむつ交換後の手洗いが不十分なケースです。手洗いをしたつもりでも、目に見えない微量の便からウイルスが付着し、感染が拡大することもあります。

手足口病に感染しやすい場所や季節

手足口病が流行しやすい季節を教えてください

自宅でできる手足口病の感染対策を教えてください

家庭でできる 手足口病 の感染対策として重要なことは、上述したように手洗いの徹底です。石鹸を使って指の間や爪の周り、手首まで丁寧に洗いましょう。特に食事前、トイレ後、おむつ交換後、外出から帰った後の念入りな手洗いを習慣にしましょう。手洗いは 手足口病 に限らず、そのほかの 感染症 の予防にもなります。生活のなかでは、感染者とのタオルの共用は避け、ペーパータオルを使用するか、一人一枚のタオルを用意します。食器や歯ブラシも個人専用とし、使用後は熱湯消毒するか食器洗い乾燥機で高温洗浄します。おもちゃは定期的に消毒し、口に入れやすいものは特に注意して消毒しましょう。また、換気も重要で、1時間に1回は窓を開けて空気を入れ替えましょう。乾燥しているとウイルスが蔓延し感染リスクが高くなります。

幼稚園・保育園や学校、職場で手足口病が流行っているときに気を付けることを教えてください

登園・登校時は、子どもの体調を入念にチェックします。微熱、食欲不振、口の中の違和感など、感染時は初期症状に気がつけるようにしておきましょう。手足や口の中を観察し、小さな発疹がないか確認します。家庭では、帰宅後すぐに手洗い・うがいをし、着替えをする習慣をつけることも重要でしょう。また、大人の感染対策も必要です。成人のほとんどは不顕性感染をしているため発症リスクは小児と比べると低くはありますが、感染対策を怠ると感染するため、手洗いを始めとした対策は徹底しましょう。

編集部まとめ

手足口病は、主に乳幼児に流行するウイルス性感染症で、毎年夏場を中心に多くの子どもたちが感染します。原因となるウイルスは複数存在し、一度感染しても別のウイルスに感染する可能性があるため、繰り返しかかることもあります。

感染経路は主に飛沫感染、接触感染、糞口感染の3つで、症状が治まった後も便から2～4週間はウイルスが排出され続けるという特徴があります。

手足口病に特異的な治療法はないため、手洗いをはじめとした生活のなかでの予防が大切になります。

参考文献

国立健康危機管理研究機構感染症情報提供サイト手足口病

東京都感染症情報センター手足口病とは