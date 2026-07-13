神尾楓珠、4年前の活動休止の理由明かす 順調なキャリアの一方で「心に限界がきた」
俳優の神尾楓珠（27）が、12日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00）に出演。4年前の活動休止の理由を明かした。
【写真】似ている？カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈
高校生の時に自らオーディションを受け、芸能界入りを果たした神尾。デビュー直後から数々の話題作に出演を続け、順調にキャリアを重ねていたが、2022年には活動を一時休止した。
神尾は「いろいろお仕事をさせてもらえるようになってスケジュールも詰まっている状態の中で、何か息苦しくなっちゃって」と告白。「自分ってなんだっけ？って考えてしまう時期があって。どの仕事も神尾楓珠を演じてるんじゃないかとか」と語った。
またある舞台でベテラン俳優たちが舞台に立つ姿を見て「表に立つ人ってこういう人だよなみたいな。自分は表に立つ人間じゃなかったんだなって思っちゃったんです」と自信をなくし、人前に立つのが怖くなったと正直に打ち明けた。大きな葛藤を抱え、「心に限界がきた。正直辞めようかなぐらいの気持ちだった」と当時の心境を振り返った。
【写真】似ている？カッコいい！2ショットを公開した神尾楓珠＆平手友梨奈
高校生の時に自らオーディションを受け、芸能界入りを果たした神尾。デビュー直後から数々の話題作に出演を続け、順調にキャリアを重ねていたが、2022年には活動を一時休止した。
神尾は「いろいろお仕事をさせてもらえるようになってスケジュールも詰まっている状態の中で、何か息苦しくなっちゃって」と告白。「自分ってなんだっけ？って考えてしまう時期があって。どの仕事も神尾楓珠を演じてるんじゃないかとか」と語った。
またある舞台でベテラン俳優たちが舞台に立つ姿を見て「表に立つ人ってこういう人だよなみたいな。自分は表に立つ人間じゃなかったんだなって思っちゃったんです」と自信をなくし、人前に立つのが怖くなったと正直に打ち明けた。大きな葛藤を抱え、「心に限界がきた。正直辞めようかなぐらいの気持ちだった」と当時の心境を振り返った。