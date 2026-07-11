30歳・桃月なしこ、ヒョウ柄ビキニ＆制服ギャルで新境地 チェリーくわえ圧巻の貫禄
俳優でモデルの桃月なしこ（30）が、9日発売のグラビア誌『DOLCE』の表紙を飾った。同誌で最多表紙を記録する桃月が、ヒョウ柄ビキニや制服ギャル風衣装など、異なるテイストのグラビアで新たな魅力を披露している。
【別カット】かわいすぎる！制服ギャル風衣装の桃月なしこ
今号は、裏表紙に「#Mooove!」の赤間四季、誌面には天羽希純、「#Mooove!」の織莉叶も登場。桃月は「DOLCE最多表紙を飾らせていただいているということで、本当にうれしく思います。ゼロイチファミリアでいっぱいの1冊になっています」と喜びを語った。
撮影はスタジオとクラブの2ヶ所で実施。スタジオではチェリーをくわえたヒョウ柄ビキニ姿を披露し、「ワイルドさの中にも遊び心があって、普段とは少し違う雰囲気を楽しみながら撮影できました」とコメント。クラブではルーズソックスを合わせた制服ギャル風スタイルに挑戦し、「自分はギャルだと言い聞かせながら撮影していました」と笑顔で振り返った。
俳優としても活躍の幅を広げる桃月は、日本テレビ系ドラマ『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』に出演中。第1話放送後の反響について「『やばい奴』『好きになれるかわからない』と言われました（笑）」と明かし、「嫌われることも含めて役として届いている証拠。ただ悪いだけではなく、彩香なりの想いや葛藤も描かれていくので見届けてほしい」とアピールした。
最後に「誌面はもちろん、お芝居にも挑戦する中で新しい一面を見せる機会が少しずつ増えてきてうれしく思っています。これからも一つひとつの作品に向き合っていきたい」と、今後への意気込みを語った。
【別カット】かわいすぎる！制服ギャル風衣装の桃月なしこ
今号は、裏表紙に「#Mooove!」の赤間四季、誌面には天羽希純、「#Mooove!」の織莉叶も登場。桃月は「DOLCE最多表紙を飾らせていただいているということで、本当にうれしく思います。ゼロイチファミリアでいっぱいの1冊になっています」と喜びを語った。
俳優としても活躍の幅を広げる桃月は、日本テレビ系ドラマ『もう1度夫婦になりますか？〜カモフラージュ夫婦〜』に出演中。第1話放送後の反響について「『やばい奴』『好きになれるかわからない』と言われました（笑）」と明かし、「嫌われることも含めて役として届いている証拠。ただ悪いだけではなく、彩香なりの想いや葛藤も描かれていくので見届けてほしい」とアピールした。
最後に「誌面はもちろん、お芝居にも挑戦する中で新しい一面を見せる機会が少しずつ増えてきてうれしく思っています。これからも一つひとつの作品に向き合っていきたい」と、今後への意気込みを語った。