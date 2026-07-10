妻が16歳、夫が18歳という"法律上最年少"の若さで結婚した夫婦が番組に登場し、15歳での妊娠発覚当時に17歳だった夫が、驚くべき行動に出た過去を明かした。

【映像】「15歳で妊娠」2児の母になった現在の美しい姿

7月10日、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン3』が放送。本番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。この日のゲストには吉岡美穂、都が登場した。

￼ 番組では、当時の法律上最年少の16歳と18歳で結婚した宏平さんと美咲さん夫婦の波瀾万丈な人生に密着。交際8ヶ月が経った頃に当時15歳だった美咲さんの妊娠が判明し、二人は子供を産み育てる決意を固めたが、当時は美咲さんが15歳、宏平さんが17歳という結婚もできない年齢であった。

妊娠の事実と覚悟を伝えるため、一人で実家に報告へと向かった宏平さんを待っていたのは、両親からの激しい怒りと猛反対だった。母親から「バカじゃないの!?まだ若いんだから、もっとよく考えなさいよ！」と激怒され、父親からも「お前に子どもを育ててなんて無理だよ」と反対された。周囲から決めつけられることが嫌いだという宏平さんは、「俺たちだけで、子どもを育ててみせる」と強い覚悟を決めたという。

腹をくくった宏平さんは、すぐに自立への第一歩を踏み出す。美咲さんに「これからかかるお金、貯めていってほしい」と、今後の給料は全て渡すことに。美咲さんは当時を振り返り、宏平さんのその行動に「覚悟を感じました」と語った。

さらに宏平さんは、お金を工面するために自身の愛車であったバイクを売却して手放していた。出産費用を貯めるために、17歳にしてすべてを投げ出す父としての覚悟を決めた宏平さんの行動に、スタジオのMEGUMIは「なんて良い男なんだ。かっこいい」と声を上げた。

その後、宏平さんが18歳になった当日に婚姻届を提出し、法律上最年少の夫婦となった二人は、数々の困難を乗り越えて現在も非常に仲睦まじい姿を見せている。スタジオトークでは、剛力彩芽が「なんか二人とも本当に、その『父親としての覚悟』と『母親としての覚悟』を最初から持ってるってすごいですよね〜」と語り、宏平さんの漢気に対しても「かっこよかった〜」と絶賛した。