主演・趣里『大空港〜GATE24〜』飛行機が舞う壮大な世界観を描くメインビジュアル解禁
趣里が主演する7月23日スタートのドラマ『大空港〜GATE24〜』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）より、飛行機が舞う壮大な世界観を描いたメインビジュアルが解禁となった。
【写真】趣里、眞栄田郷敦、板垣李光人ら『大空港〜GATE24〜』キャスト陣
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット・GATE24（Global Airport Task Enforcement）を結成し、法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒していく姿を描く、社会派・痛快空港エンターテインメントドラマ。
物語の舞台である空港を背景にしたメインビジュアルは、無数のスーツケースに囲まれる中で税関職員・森万智（趣里）を中心に、入国審査官・早見圭一郎（眞栄田郷敦）、税関職員・松山篤志（板垣李光人）たちGATE24のメンバー、そしてGATE24を束ねる首席審査官・深澤然（柳葉敏郎）、GATE24の生みの親である内閣官房国境管理改革室参事官・杉原美都里（松雪泰子）が集結。「悪を見逃さない！」と言わんばかりの強い意志を感じる趣里のポーズが、キャッチコピーの「日本を守る最強の門番」と相まり、力強さを感じさせる1枚に。
また、爽やかな青が基調となった全体のトーンは、空港が舞台ということで爽やかな空の色をほうふつさせると共に、人とモノから真実を見抜き、悪を阻止するGATE24の痛快な活躍を表しているよう。
そして、彼らはなぜGATE24に立つのか―。一見すると堂々とした表情の中にも、それぞれがGATE24に抱く思いや葛藤が映し出されていて？
本作は、放送直後からTVerで無料見逃し配信、TELASAで見放題配信がスタートするほか、Netflixにて国内では放送翌日から、海外でも順次配信されることが決まった。
木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』は、テレビ朝日系にて7月23日より毎週木曜21時放送（初回拡大SP）。
【写真】趣里、眞栄田郷敦、板垣李光人ら『大空港〜GATE24〜』キャスト陣
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット・GATE24（Global Airport Task Enforcement）を結成し、法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも、最強の門番として覚醒していく姿を描く、社会派・痛快空港エンターテインメントドラマ。
また、爽やかな青が基調となった全体のトーンは、空港が舞台ということで爽やかな空の色をほうふつさせると共に、人とモノから真実を見抜き、悪を阻止するGATE24の痛快な活躍を表しているよう。
そして、彼らはなぜGATE24に立つのか―。一見すると堂々とした表情の中にも、それぞれがGATE24に抱く思いや葛藤が映し出されていて？
本作は、放送直後からTVerで無料見逃し配信、TELASAで見放題配信がスタートするほか、Netflixにて国内では放送翌日から、海外でも順次配信されることが決まった。
木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』は、テレビ朝日系にて7月23日より毎週木曜21時放送（初回拡大SP）。