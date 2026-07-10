ミス東大の人気モデル、スタイル抜群！ ナイトプール満喫する姿に反響
2020年の「ミス東大」でタレント・神谷明采が9日にInstagramを更新し、親友とナイトプールで戯れる光景を公開。ファンからさまざまな反響が寄せられている。
【写真】ミス東大の人気モデル、スタイル抜群！ ナイトプールで魅力全開
神谷は「親友とpool party」「半年ぶり会えて楽しかった！」「ご飯もいっぱい行こうね！」とつづりながら、背中がざっくり開いたドレス姿でネオンきらめくプールサイドに佇むしぃショットを公開。こちらはホテルニューオータニのナイトプールのようだ。
2枚目に行くと、正面を向いたショットで、3枚目では親友と大きなハート型の浮き輪に入って仲良くプールに浮かぶショットも。コメント欄には「2人とも可愛すぎ」「一枚目が爆裂に可愛い」「明采さん凄く綺麗で超可愛いです」「素晴らしい！こんなバブルみたいな世界、あるんだね！」といった反響が寄せられている。
■神谷 明采（かみや あさ）
2020年春に東京大学に進学、1年生の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリ受賞。翌年春には、日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」でもグランプリを受賞。2023年にはグラビアデビューが話題に。現在はCanCam公式インフルエンサーの選抜チーム「CanCam it girl ICONS」としても活動中。2025年9月現在、東京大学公共政策大学院2年生。2026年4月2日スタートのABEMA、恋愛バラエティ番組「恋愛病院」に出演した。
引用：「神谷明采」Instagram（＠asa_kamiya）
【写真】ミス東大の人気モデル、スタイル抜群！ ナイトプールで魅力全開
神谷は「親友とpool party」「半年ぶり会えて楽しかった！」「ご飯もいっぱい行こうね！」とつづりながら、背中がざっくり開いたドレス姿でネオンきらめくプールサイドに佇むしぃショットを公開。こちらはホテルニューオータニのナイトプールのようだ。
■神谷 明采（かみや あさ）
2020年春に東京大学に進学、1年生の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリ受賞。翌年春には、日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」でもグランプリを受賞。2023年にはグラビアデビューが話題に。現在はCanCam公式インフルエンサーの選抜チーム「CanCam it girl ICONS」としても活動中。2025年9月現在、東京大学公共政策大学院2年生。2026年4月2日スタートのABEMA、恋愛バラエティ番組「恋愛病院」に出演した。
引用：「神谷明采」Instagram（＠asa_kamiya）