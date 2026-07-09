佐藤健、主演映画でTWICEサナがスクリーンデビューへ「トッケビ」監督描くロマンスファンタジー
【モデルプレス＝2026/07/09】俳優の佐藤健が、映画『あなたの世界に届きますように 냥이（仮題）』の男性主人公「タマキ」役として主演を務めることが決定。また、本作のヒロイン「ナオ」役には、グローバルに活躍するトップガールズグループ・TWICEのサナが決定し、本作で待望のスクリーンデビュー（映画初出演）を果たす。
【写真】佐藤健、TWICE日本人メンバーと豪華プレゼント交換＆お茶目なやり取り
本作は、猫を題材にした心温まるロマンスファンタジー作品。映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『First Love 初恋』『私の夫と結婚して』などで圧倒的な演技力を証明してきた佐藤が、本作では男性主人公の「タマキ」役を演じ、これまで以上に立体的で深みのあるキャラクターを描き出す。
映画初挑戦となるサナは、特有の純粋で愛らしい魅力を最大限に発揮し、ハツラツとしたヒロイン「ナオ」を演じる。2人が織りなす新鮮で華やかな掛け合いは、国内外から大きな期待を集めている。
本作はキャスト陣のみならず、数々のメガヒット作を生み出してきた至高のクリエイター陣がメガホンを取る。演出（監督）にはドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ボーイフレンド』など、感性豊かな演出で知られるヒットメーカーであるクォン・ヒョクチャン氏、脚本には映画『30日』『ファースト・ライド』、ドラマ『金部長』など、高いストーリーテリングに定評がある気鋭のクリエイターであるナム・デジュン氏を迎える。
さらに製作には、日本映画『SEE HEAR LOVE』を手掛けたCOCCS（コクス）と、ドラマ『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『ジョンニョン：スター誕生』など、数々の大ヒットドラマを世に送り出してきたnpio（エンピオ）エンターテインメントが強力タッグを結成。最高峰のクオリティで世界水準の作品を届ける。（modelpress編集部）
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◆佐藤健×TWICEサナ「あなたの世界に届きますように 냥이（仮題）」
本作は、猫を題材にした心温まるロマンスファンタジー作品。映画『るろうに剣心』シリーズやドラマ『First Love 初恋』『私の夫と結婚して』などで圧倒的な演技力を証明してきた佐藤が、本作では男性主人公の「タマキ」役を演じ、これまで以上に立体的で深みのあるキャラクターを描き出す。
◆「トッケビ」クォン・ヒョクチャン×「30日」ナム・デジュン 豪華スタッフ陣が集結
本作はキャスト陣のみならず、数々のメガヒット作を生み出してきた至高のクリエイター陣がメガホンを取る。演出（監督）にはドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『ボーイフレンド』など、感性豊かな演出で知られるヒットメーカーであるクォン・ヒョクチャン氏、脚本には映画『30日』『ファースト・ライド』、ドラマ『金部長』など、高いストーリーテリングに定評がある気鋭のクリエイターであるナム・デジュン氏を迎える。
さらに製作には、日本映画『SEE HEAR LOVE』を手掛けたCOCCS（コクス）と、ドラマ『赤い袖先』『キング・ザ・ランド』『ジョンニョン：スター誕生』など、数々の大ヒットドラマを世に送り出してきたnpio（エンピオ）エンターテインメントが強力タッグを結成。最高峰のクオリティで世界水準の作品を届ける。（modelpress編集部）
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