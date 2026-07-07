山咲トオル、年300日食べる自炊メニューを紹介 栄養満点な定番献立に「すっごいバランスの良さ!!」「身体がスッキリしそう」
タレントの山咲トオル（56）が6日、自身のインスタグラムを更新。1年間のうち300日は食べるという食事を披露した。
【写真】「すっごいバランスの良さ!!」山咲トオルが年300日食べる定番メニューが並ぶ食卓ショット
食卓の写真を添え、「1年365日の内、だいたい300日は（日に1度）いただいている食事」と紹介。「納豆キムチ」「めかぶorもずく」「きんぴらor切干大根」「きのこのお味噌汁」「梅干し１個」「野菜ジュース」「青汁」、この日は切らしていたが「トマトとブロッコリー」、食後の「マヌカハニー スプーン（大）ひとくち」と習慣となっている献立を挙げた。
日々続けていても飽きないようで、「こちらをいただけば、大好きな、焼き肉、カルボナーラ、うに、いくら、明太子、天丼、カツ丼 他を食べても罪悪感が無いのよ」「たまーに、友人と外食をする楽しさが、倍倍増する手段でもあります」とこの食事を続けることによって、他の高カロリーな食事とのバランスを保っているようだ。
この日はそれぞれの皿に丁寧に盛り付けされた料理に、「明らかにSNSを意識した盛り付けw」と素直につづった。
この投稿には、「すっごいバランスの良さ!!」「お料理上手」「さすがとおるちゃん」「身体がスッキリしそうな落ち着くメニューですね」「心身共に良さそ〜」などの声が寄せられている。
【写真】「すっごいバランスの良さ!!」山咲トオルが年300日食べる定番メニューが並ぶ食卓ショット
食卓の写真を添え、「1年365日の内、だいたい300日は（日に1度）いただいている食事」と紹介。「納豆キムチ」「めかぶorもずく」「きんぴらor切干大根」「きのこのお味噌汁」「梅干し１個」「野菜ジュース」「青汁」、この日は切らしていたが「トマトとブロッコリー」、食後の「マヌカハニー スプーン（大）ひとくち」と習慣となっている献立を挙げた。
この日はそれぞれの皿に丁寧に盛り付けされた料理に、「明らかにSNSを意識した盛り付けw」と素直につづった。
この投稿には、「すっごいバランスの良さ!!」「お料理上手」「さすがとおるちゃん」「身体がスッキリしそうな落ち着くメニューですね」「心身共に良さそ〜」などの声が寄せられている。