「うんこ流行ってるの？」異臭騒動のダレノガレ明美、投稿に反響「ヨドバシの話なのか某芸能人の話なのか」
モデルでタレントのダレノガレ明美さんは7月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「うんこ流行ってるの？」と投稿したところ「200%正しいよ」「ヨドバシの話なのか某芸能人の話なのか」など、さまざまな声が寄せられています。
【投稿】ダレノガレ明美、異臭騒動に「うんこ流行ってるの？」
ファンからは「200％正しいよ」「ブームきちゃったか」「流行るもんじゃなく流すもん」「ねぇ〜野糞やめな〜？怒られるよ〜」「きっとうちよりもセキュリティバッチリのところに住んでるのに」などの声が。また「ヨドバシの話なのか某芸能人の話なのか」「伏線だったのかよ……」といった声も寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】ダレノガレ明美、異臭騒動に「うんこ流行ってるの？」
「伏線だったのかよ……」ダレノガレさんは「いま、うんこ流行ってるの？」と投稿。X上でも話題となっている「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」で起きた騒動を示唆しているのでしょうか。また、ダレノガレさんは「トイレでしなきゃだめだよ？ え。私があってるよね？」ともつづりました。
「わたしのマンションの前でうんこした人だれ？」6月29日に「わたしのマンションの前でうんこした人だれ？ 臭いんだけど。一階じゃないのに上にまで匂いきてた。この前の異臭騒動。絶対人間の」と投稿し、話題となっていたダレノガレさん。さらに、翌日30日には「世界がサッカーで熱狂してる頃、私は家の前のうんこ臭と向き合っておりました」とも投稿していました。早く異臭騒動が収まるといいですね。
(文:堀井 ユウ)