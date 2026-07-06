モデルでタレントのダレノガレ明美さんは7月6日、自身のXを更新。「うんこ流行ってるの？」と投稿し、話題となっています。（サムネイル画像出典：ダレノガレ明美さん公式Xより）

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モデルでタレントのダレノガレ明美さんは7月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。「うんこ流行ってるの？」と投稿したところ「200%正しいよ」「ヨドバシの話なのか某芸能人の話なのか」など、さまざまな声が寄せられています。

【投稿】ダレノガレ明美、異臭騒動に「うんこ流行ってるの？」

「伏線だったのかよ……」

ダレノガレさんは「いま、うんこ流行ってるの？」と投稿。X上でも話題となっている「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」で起きた騒動を示唆しているのでしょうか。また、ダレノガレさんは「トイレでしなきゃだめだよ？　え。私があってるよね？」ともつづりました。

ファンからは「200％正しいよ」「ブームきちゃったか」「流行るもんじゃなく流すもん」「ねぇ〜野糞やめな〜？怒られるよ〜」「きっとうちよりもセキュリティバッチリのところに住んでるのに」などの声が。また「ヨドバシの話なのか某芸能人の話なのか」「伏線だったのかよ……」といった声も寄せられています。

「わたしのマンションの前でうんこした人だれ？」

6月29日に「わたしのマンションの前でうんこした人だれ？　臭いんだけど。一階じゃないのに上にまで匂いきてた。この前の異臭騒動。絶対人間の」と投稿し、話題となっていたダレノガレさん。さらに、翌日30日には「世界がサッカーで熱狂してる頃、私は家の前のうんこ臭と向き合っておりました」とも投稿していました。早く異臭騒動が収まるといいですね。

(文:堀井 ユウ)