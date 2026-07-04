意外と知らない7月「無い内定」の戦い方。「ちょっとだけヤバいけど超焦るほどでもない」と語る理由
就活のプロであるトイアンナ氏が、YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」で公開された「【27卒】「まだいける…大手追加募集で勝てば良い！」就活のプロが優良穴場企業を見つけ方＆秘策を伝授！｜NNT・内定・選考・逆転」に出演。7月時点で内定がない「NNT」の学生に向けて、具体的な動き方と優良企業の見つけ方を解説した。
トイアンナ氏はまず、7月のNNTについて「ちょっとだけヤバいけど超焦るほどでもない」と定義する。その理由として、大手企業であっても内定辞退者が増えるため、夏からの追加募集が存在することを挙げた。追加募集で大手に内定するチャンスは十分にあり、決して諦める時期ではないと強調する。
動画の大きな特徴は、隠れた優良企業を見つけるための検索キーワードを具体的に提示している点だ。就活サイトの検索窓で「上場」や「シェア」「スタンダード」と入力することを推奨している。これにより、知名度は低くとも倍率が低く安定した経営基盤を持つスタンダード市場の上場企業や、特定の業界で世界トップシェアを誇るニッチトップ企業を見つけ出せると語った。
さらに、焦りを消すための具体的なアクションとして「志望する会社を20社増やす」ことを提案した。NNTで焦る根本的な原因は「受ける会社がないこと」であり、手駒を増やすだけで心理的な余裕が生まれると説明する。また、自身が選考のどのフェーズで落ちているかを点検し、苦手な試験を避けるルートを見つけるなどの対策を練る重要性にも言及した。
加えて、内定辞退が増えるこの時期こそ、企業からのスカウトを待つオファー型就活サービスの活用が有効であると述べた。大手志向に囚われず、視野を広げて手駒を増やすことが、納得のいく就職活動を終えるための最短ルートと言えそうだ。
トイアンナ氏はまず、7月のNNTについて「ちょっとだけヤバいけど超焦るほどでもない」と定義する。その理由として、大手企業であっても内定辞退者が増えるため、夏からの追加募集が存在することを挙げた。追加募集で大手に内定するチャンスは十分にあり、決して諦める時期ではないと強調する。
動画の大きな特徴は、隠れた優良企業を見つけるための検索キーワードを具体的に提示している点だ。就活サイトの検索窓で「上場」や「シェア」「スタンダード」と入力することを推奨している。これにより、知名度は低くとも倍率が低く安定した経営基盤を持つスタンダード市場の上場企業や、特定の業界で世界トップシェアを誇るニッチトップ企業を見つけ出せると語った。
さらに、焦りを消すための具体的なアクションとして「志望する会社を20社増やす」ことを提案した。NNTで焦る根本的な原因は「受ける会社がないこと」であり、手駒を増やすだけで心理的な余裕が生まれると説明する。また、自身が選考のどのフェーズで落ちているかを点検し、苦手な試験を避けるルートを見つけるなどの対策を練る重要性にも言及した。
加えて、内定辞退が増えるこの時期こそ、企業からのスカウトを待つオファー型就活サービスの活用が有効であると述べた。大手志向に囚われず、視野を広げて手駒を増やすことが、納得のいく就職活動を終えるための最短ルートと言えそうだ。
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