《最大級の「注意」や「警戒」が必要と痛感していた僕が、そんな態度を取れる訳がない。自分の身を守る為にも。嘘はやめて下さい。》

【写真】「これは大丈夫?」“接触面積”が多い…佐藤二朗と橋本愛

『夫婦別姓刑事』が再放送

7月3日、俳優・佐藤二朗が冒頭のように綴り、激しい憤りと悲痛の入り混じった叫びをあげた。

「『文春オンライン』が佐藤さんのハラスメント疑惑を報じ、ネット上は騒然としました。このハラスメント疑惑は6月23日に最終回を迎えたフジテレビ系のドラマ『夫婦別姓刑事』で妻役を演じた橋本愛さんに対して、行われたものと報じられています。

しかし、同日に佐藤さんは自身のXで《さすがに、さすがにもうこれ以上は我慢できません》などと記し、一貫して反論。所属事務所も事細かに経緯を説明し、佐藤さんを守る姿勢を取っています。文春側と佐藤さん側で主張が真っ向から対立している状況です」（芸能プロ関係者、以下同）

双方の言い分が割れる中、制作したフジテレビも見解を示した。

「フジテレビは《男性俳優が、女性俳優が演技上の制約を有することになった経緯を認識しながら発した言葉等が、外部弁護士による調査において問題視された》などとしており、佐藤さんの言動に焦点を当てている様子です」

フジテレビ側はこの主張を貫く姿勢で、映画『踊る大捜査線 N.E.W.メトロポリスを駆け抜けろ!』のスピンオフドラマの撮影を急遽中止に。これは佐藤を降板させたことによるものだった。

「フジテレビといえば、元SMAPの中居正広さんのハラスメント問題も記憶に新しいです。そうした過去の問題もあって、厳正な対応を取っているのでしょう。ただ、主張が食い違う中で、佐藤さん側の意見を聞き入れていないように思えます。

佐藤さん、橋本さんの間で起こった問題ではありますが、フジテレビは制作という立場で、キャストを守るべきなのではという意見はネット上でも上がっており、フジテレビの“とかげの尻尾切り”ともいえる対応に批判が集まっています」

佐藤側に問題ありと指摘するフジテレビ。排除ともいえる撮影中止を決断するなど、毅然とした対応を取るが、ある“矛盾”も起こっているという。

「ドラマ『夫婦別姓刑事』はBSフジで再放送されていて、問題が明るみになっているのに7月3日の24時から、最終回が放送されるんです。ここまでの問題に発展し、佐藤さんを責めている中で、なぜ再放送を続けるのか疑問でなりません」

放送は予定どおり行われるのか。問い合わせてみると、

「予定に変更はございません」（株式会社フジテレビジョン広報担当者）

と、回答があった。

この判断にも疑問が生じそうだ。