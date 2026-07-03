7月1日に「文春オンライン」が報じた俳優・佐藤二朗（57）の橋本愛（30）に対するハラスメント疑惑騒動が波紋を広げている。

文春の記事によると、6月23日に最終回を迎えた佐藤と橋本のW主演ドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中、佐藤が橋本の楽屋に乗り込んで役者としてのキャリアを否定するとも受け取れる発言をしたとされている。のちにフジテレビが外部の弁護士に調査を依頼したところ、佐藤の行為は『深刻なハラスメント』であると認定されたという。

「そんななか報道当日の夜、佐藤さんの所属事務所は声明を発表。『当該記事には、事実とは異なる内容や、一方当事者からの主張のみを前提として構成されている部分が含まれており、弊社としては、その内容を到底受け入れることはできません』と真っ向から否定しました。

橋本さんが過去のハラスメント被害によるトラウマを抱えていたため、夫婦役でも演技上の身体接触を控えたいという意向が佐藤さんには十分に知られさておらず、撮影の途中でトラブルに発展したということだそうです。

佐藤さん本人も声明で、『フジテレビのスタッフと共演者と共に誠実に芝居を行ったことが、このような報道になってしまって大変残念です。僕は、すべての『事実』が明らかになることだけを望んでいます』とコメントを寄せていました」（スポーツ紙記者）

翌2日、フジテレビ側も騒動についてコメントを発表。佐藤の言動に対して《厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実です》と認め、3日には、出演予定だった9月公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』に連動したスピンオフドラマから、フジテレビ側の通達によって佐藤が降板になったことも明らかとなった。

そんななか、フジテレビ内でも同件の事後対応に追われているようだ。フジテレビ関係者が明かす。

「7月中旬に全社員を集めた緊急集会が開かれることが決まったのです。表向きは人事や新体制の説明ということだそうですが、今回の佐藤さんと橋本さんをめぐるトラブルの説明がメインになると言われています。

フジは佐藤さんのハラスメント発言に対して『人権尊重を掲げる当社としては、そのような行為を許容することはできません』と強硬な態度を保っていますが、XなどのSNS上では、トラブルの責任をすべて佐藤さん側に負わせようとするフジの説明姿勢には疑問の声も少なくありません。

現在、局内では、多くのスタッフがこのトラブルと並行してスポンサーへの説明などの対応に追われているようです。そんな状況下で、この緊急集会でいったいどんな説明がなされるのか――フジ上層部の判断に注目が集まっています」