ミリー・ボビー・ブラウン、主演作プレミアでシンデレラ風ドレス→大胆ネイキッドドレスにお着替え
『ストレンジャー・シングス』のミリー・ボビー・ブラウンが、Netflixの大ヒット映画シリーズの最新作『エノーラ・ホームズの事件簿3』のプレミアイベントで、シンデレラ風のエレガントなドレス姿を披露。アフターパーティーでは一転、シアーなネイキッドドレスへ大胆不敵な変身を遂げた。
【写真】ミリー・ボビー・ブラウン、レッドカーペットで夫のジェイク・ジョン・ジョヴィとキス
Page Sixによると、現地時間6月25日、ニューヨークのプラザホテルにて、『エノーラ・ホームズの事件簿3』のワールドプレミアが開催され、ミリーが夫のジェイク・ジョン・ジョヴィや共演のルイス・パートリッジらと一緒に来場した。
レッドカーペットでミリーは、淡いブルーのストラップレスドレスに、ショパールによるダイヤモンドネックレスを合わせ、ブルネットの髪の毛をゆったりと編み込みにしてポーズ。スウィートハートネックラインとプリーツのスカートが印象的なドレスは、彼女のウェディングドレスも手掛けたガリア・ラハヴによるものだそう。
プレミア後に開催されたアフターパーティーでは一転、カイリー・ジェンナーやヘイリー・ビーバー、エミリー・ラタコウスキーら、おしゃれセレブが愛用することで知られるミラー パレによるシアーなルックをチョイス。
モカ色のメッシュ素材に花柄のレースアップリケをあしらった長袖トップスと、腰の部分にサテン地を用いたローウェストのスカートに分かれており、ミリーはヘルシーなおへそをチラ見せ。スタジオ・アメリアのサンダルと、Epona Valleyのヘッドスカーフをコーディネートした。
ミリーは自身のインスタグラムにて、この日のルックを公開。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で共演した親友のノア・シュナップも駆けつけ、頬を寄せ合う2ショットもシェアされた。コメント欄にはノアから「大好きだよ」、ジェイクから「輝いている」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「ブルーのプリンセス」「ゴージャス」「すごく素敵」などと称賛が贈られている。
Netflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』は配信中。
引用：「ミリー・ボビー・ブラウン」Instagram（＠milliebobbybrown）
【写真】ミリー・ボビー・ブラウン、レッドカーペットで夫のジェイク・ジョン・ジョヴィとキス
Page Sixによると、現地時間6月25日、ニューヨークのプラザホテルにて、『エノーラ・ホームズの事件簿3』のワールドプレミアが開催され、ミリーが夫のジェイク・ジョン・ジョヴィや共演のルイス・パートリッジらと一緒に来場した。
プレミア後に開催されたアフターパーティーでは一転、カイリー・ジェンナーやヘイリー・ビーバー、エミリー・ラタコウスキーら、おしゃれセレブが愛用することで知られるミラー パレによるシアーなルックをチョイス。
モカ色のメッシュ素材に花柄のレースアップリケをあしらった長袖トップスと、腰の部分にサテン地を用いたローウェストのスカートに分かれており、ミリーはヘルシーなおへそをチラ見せ。スタジオ・アメリアのサンダルと、Epona Valleyのヘッドスカーフをコーディネートした。
ミリーは自身のインスタグラムにて、この日のルックを公開。『ストレンジャー・シングス 未知の世界』で共演した親友のノア・シュナップも駆けつけ、頬を寄せ合う2ショットもシェアされた。コメント欄にはノアから「大好きだよ」、ジェイクから「輝いている」とコメントが寄せられているほか、ファンからも「ブルーのプリンセス」「ゴージャス」「すごく素敵」などと称賛が贈られている。
Netflix映画『エノーラ・ホームズの事件簿3』は配信中。
引用：「ミリー・ボビー・ブラウン」Instagram（＠milliebobbybrown）