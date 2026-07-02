ジョナサンの公式Xは、2026年7月12日まで使えるハーゲンダッツスイーツのクーポンを配信しています。7種のデザートが売り尽くしでお得に「Jonathan's SWEETS SALE」と「売り尽くし！」と書かれた、ハーゲンダッツとのコラボスイーツに使える7種類のクーポンが登場中。いずれも110円引きです。対象メニューと値引後の価格は以下の通り。・ハーゲンダッツとアールグレイのジョナパフェDX...1649円・ハーゲンダッツとアールグレイのジ