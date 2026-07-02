奈良県の山中で箱罠に誤ってかかったツキノワグマ1頭を許可なく捕獲したとして大阪府内に住む男2人が逮捕されました。 鳥獣保護法違反の疑いで逮捕されたのは、韓国籍で大阪府柏原市の金属加工業、金安雄（きん・やすお）容疑者（84）と松原市の不動産業、森川学容疑者（64）です。 警察によりますと2人は今年1月4日の午前7時54分ごろから午前10時ごろまでの間、奈良県川上村の山中で箱罠に誤ってかかったツキノワグマ1頭を県の