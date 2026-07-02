太秦映画村（京都市右京区）は2日、人気アトラクション『史上最恐のお化け屋敷』のリニューアルを発表した。「仏滅」の8月11日にオープンする。【画像】怖いビジュアル…太秦映画村『史上最恐のお化け屋敷』リニューアル新たなお化け屋敷は、今年3月に施設名称を東映太秦映画村から「太秦映画村」に変更し、第1期リニューアルエリアをオープンしたのに続くものとなる。キャッチコピーは「闇の集う逢魔が時。橋を渡れば戻れな