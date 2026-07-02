大井川鉄道は、電車で運行している普通列車の増発便「普通客車列車（通称 客レ）」について、熱烈な要望に応え７月８、９日の２日間、増発運転することを決定したと発表した。日本国内でほかに電気機関車がけん引する旅客列車が定期的に走っているのは、同鉄道の井川線（アプト式区間）と富山県の黒部峡谷鉄道の２路線。「鉄道ファンのみならず、昭和を知らない若年層からも『会いたい、乗りたい』との声が殺到している『奇跡