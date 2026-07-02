フジテレビが2日、同局系ドラマに主演した俳優佐藤二朗（57）が共演女優に「ハラスメント」行為をしたとする、一部週刊誌報道について、コメントを発表した文春オンラインなどは、フジテレビ系で4月期に放送されたドラマ「夫婦別姓刑事」で、佐藤が共演女優にハラスメント行為を行ったと報じていた。これに対し、佐藤の所属事務所は1日にコメントし「一方当事者からの主張のみを前提として構成されている」「その内容を到底受け入