海洋堂直営店「ホビーロビー大阪」が大阪・新世界に7月17日にオープン
【海洋堂直営店「ホビーロビー大阪」】 7月17日 オープン予定
店舗名：海洋堂ホビーロビー大阪（HOBBY LOBBY OSAKA）
海洋堂は、同社直営店「ホビーロビー大阪」を大阪・新世界に7月17日にオープンする。
「ホビーロビー」は、海洋堂のフィギュアやプラモデル、カプセルトイをはじめとする各種商品を取り扱う直営店舗。
「ホビーロビー大阪」では海洋堂の最新商品や定番商品に加え、ホビーロビー大阪限定商品も販売予定です。また、海洋堂ならではの造形作品を間近で楽しめる展示コーナーを設けるほか、模型製作や造形の楽しさを体験できるワークショップの開催も予定している。
店舗概要
店舗名：海洋堂ホビーロビー大阪（HOBBY LOBBY OSAKA）
オープン日：2026年7月17日
所在地：〒556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2-1-22 1F
営業時間：11時～19時
※オープン初日（7月17日）のみ13時～19時
電話番号：06-6575-9757
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) July 1, 2026
緊急発表
◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢#海洋堂 #ホビーロビー大阪
2026年7月17日（金）大阪・新世界にグランドオープン📢
ここでしか手に入らない限定オリジナル商品や、海洋堂作品展示コーナーも常設。… pic.twitter.com/rvMbvicYns
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