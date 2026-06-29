YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「旅系YouTube「旅熊（Trabear）」を始めます！【チャンネル紹介（1/4）】」を公開した。動画では、旅のスタイルが全く異なる3人が集まり、新チャンネルのコンセプトや初撮影の裏話を赤裸々に語っている。



飲食店で乾杯からスタートしたのは、「天馬」「ケータ」、そしてお面を被った「とくめい」の3人。チャンネル名が「旅熊（Trabear）」に決まったことを報告すると、それぞれの自己紹介とともに独自の旅のスタイルについて語り始めた。



年間4回ほどLCCを利用し「格安旅」を好むとくめいに対し、天馬とケータは「格安とか絶対無理！いい部屋泊まりたい！」と主張。同じ旅行先でも視点が大きく異なるという。これに対し、ケータが「違う3人視点とかで撮ると面白いかもしれない」と提案すると、「格差を見せるってことですか？」「社会の縮図みたいな」と笑い合い、三者三様の楽しみ方を配信していく方向性を探った。



また、動画後半では、事前のテスト撮影が失敗に終わったエピソードを披露。「何喋ったらいいか分からないから全部グダグダ」と振り返り、風景だけを撮影して声を入れていなかったり、一般人の顔出し許可が取れずモザイクだらけの「お蔵入り」動画になってしまったりと、YouTuberとしての苦労を明かした。さらに、モザイク処理に関連して、AIによる自動判定の話題になり、「乳首自動モザイク」のアイデアで大盛り上がりする一幕も。



「ただの飲みチューブになる恐れがちょっとあって」と懸念を示しつつも、終始笑いが絶えない和気あいあいとした3人。格安旅から高級ホテルステイまで、個性あふれるメンバーが今後どのような化学反応を起こし、新しい旅の魅力を見せてくれるのか、今後の展開に期待が高まる動画となっている。



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