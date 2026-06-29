連日スポーツシーンが盛り上がっていますが、実は、スポーツ選手を目指して頑張っていたという人、多いのではないでしょうか？

みなさんは、小さい頃、どんな夢を持ち、何を目指していましたか？

今は違う道を歩いていたとしても、また諦めずにもう一度挑戦してみたくなる、、、！？かもしれません。

そんな人生もありですよね！

今週ご紹介する作品は、そんな”自分がやりたかったこと”を思い出すきっかけになるかもしれません。

日本テレビで毎週金曜夜の「フラアニ」にて、

７月３日（金）から日本テレビで放送がスタートするテレビアニメ『これ描いて死ね』。

、、、ちょっとタイトルに驚くかもしれませんが、安心してください！

とってもポップで元気が出る作品です！

原作は、とよ田みのるさんによる、現在も小学館『ゲッサン』で連載中の漫画。

漫画大賞2023大賞受賞！第70回小学館漫画賞受賞の話題作が待望のテレビアニメ化です！

どんな作品かと言うと・・・都会から離れた離島で暮らす漫画を読むのが大好きな女子高生が、漫画を”つくる”ことに目覚め、仲間たちと漫画作りを目指す青春物語🎵

今週は、テレビアニメの放送開始直前！この作品から声優お二人を迎えてお送りします！

漫画が大好きな主人公・安海相（声優は関根明良さん）の同級生・藤森心の声を担当する仁見紗綾さんと、赤福幸の声を担当する藤村花音さんです。

お二人が声を務めるキャラクターは、どんな人物なのでしょうか？

お二人が語る作品の魅力、そして、日郄のり子さんをはじめ実力派声優も多数参加しているアフレコのエピソード、さらには、事務所の先輩と後輩というお二人の関係やその素顔にも迫ります♪

〜ラインナップ〜

【月】『これ描いて死ね』から声優お二人がご来店！

【火】あらすじ＆キャラクター紹介

【水】声優：仁見紗綾さんを深掘り！

【木】声優：藤村花音さんを深堀！

【金】いよいよ今夜から放送スタート！テーマ曲や見どころをご紹介

〜イベント概要〜

【タイトル】テレビアニメ『これ描いて死ね』

【スケジュール】日本テレビで７月３日（金）「フラアニ」にて放送スタート！

初回は、２３時３５分からの放送。

【作品公式サイト】https://www.vap.co.jp/korekaite-shine/