【ダイヤのA act II -Second Season-】第2クールは10月放送開始！ 青道VS稲城実業 ティザービジュアル公開
TVアニメ『ダイヤの A actII -Second Season-』の第2クールが、2026年10月からテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送されることが決定。また、第2クールティザービジュアルが公開された。
アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年より放送が始まったアニメシリーズ。
主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリー。FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「act II」が2019年から2020年まで放送された。2024年に「act II」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤの A act II -Second Season-』が2026年4月から6月まで放送された。そして第2クールが2026年10月から放送される。
このたび、第2クールが、2026年10月から放送されることが発表。ティザービジュアルが公開され、決勝戦を戦う青道高校と稲城実業高等学校から、御幸一也と成宮鳴が対峙するデザインが披露された。
さらに、第2クールのオープニングテーマをGLAY、エンディングテーマをOxTが担当することが発表された。両アーティストはこれまでもTVアニメ『ダイヤのA』の楽曲を手掛けており、全国高等学校野球選手権西東京大会の決勝戦を描く第2クールに華を添える。
市大三高との準決勝に勝利し、決勝へと駒を進めた青道高校。決勝の相手は、昨年と同じ稲城実業高等学校。再び稲実のエース成宮鳴と対戦する。
公開された第2クールのティザービジュアルは、リトルリーグ時代から見知った間柄の御幸と成宮が対峙するデザイン。互いの実力を認める二人が、高校最後の夏に、再び相まみえる展開に胸を熱くさせることが期待される。
また、第2クールのオープニングテーマをGLAY、エンディングテーマをOxTが担当することも発表された。これまで多くの楽曲でTVアニメ『ダイヤのA』を彩ってきた両アーティストが、青道 VS 稲城実業の決勝戦に華を添える。
TVアニメ『ダイヤの A actII -Second Season-』第2クールは、2026年10月からテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送開始。お楽しみに。
（C）寺嶋裕二・講談社／「ダイヤの A act供SS‐」製作委員会・テレビ東京
アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年より放送が始まったアニメシリーズ。
主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリー。FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「act II」が2019年から2020年まで放送された。2024年に「act II」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤの A act II -Second Season-』が2026年4月から6月まで放送された。そして第2クールが2026年10月から放送される。
さらに、第2クールのオープニングテーマをGLAY、エンディングテーマをOxTが担当することが発表された。両アーティストはこれまでもTVアニメ『ダイヤのA』の楽曲を手掛けており、全国高等学校野球選手権西東京大会の決勝戦を描く第2クールに華を添える。
市大三高との準決勝に勝利し、決勝へと駒を進めた青道高校。決勝の相手は、昨年と同じ稲城実業高等学校。再び稲実のエース成宮鳴と対戦する。
公開された第2クールのティザービジュアルは、リトルリーグ時代から見知った間柄の御幸と成宮が対峙するデザイン。互いの実力を認める二人が、高校最後の夏に、再び相まみえる展開に胸を熱くさせることが期待される。
また、第2クールのオープニングテーマをGLAY、エンディングテーマをOxTが担当することも発表された。これまで多くの楽曲でTVアニメ『ダイヤのA』を彩ってきた両アーティストが、青道 VS 稲城実業の決勝戦に華を添える。
TVアニメ『ダイヤの A actII -Second Season-』第2クールは、2026年10月からテレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送開始。お楽しみに。
（C）寺嶋裕二・講談社／「ダイヤの A act供SS‐」製作委員会・テレビ東京
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