思春期の子育てアドバイザーである道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【忘れ物が多い子供】「ちゃんとしなさい」で忘れ物は増えます」と題した動画を公開した。本動画では、忘れ物が多い子供に対する正しい見極め方と、親が取るべき適切なサポート方法について解説している。



動画の冒頭で道山氏は、小学5年生の息子が忘れ物を繰り返すという視聴者からの相談を取り上げた。親が何度注意しても改善されない場合、ADHDなどの発達障害を疑うケースも多い。道山氏はその見分け方として2つのポイントを提示した。



1つ目は「小さい頃から特性が続いているか」という点。ADHDであれば、衝動性や落ち着きのなさといった特性が幼少期から見られることが多いという。2つ目は「親ができる対策をきちんと行っているか」である。親が具体的な対策を講じても改善されない場合は特性の可能性があり、学校の先生への相談や発達検査を推奨している。



発達障害の有無に関わらず、家庭でできる具体的な対策として道山氏は「愛情バロメータUP」と「チェックリストの活用」を挙げた。親からの愛情が不足していると感じると、子供は親が嫌がる行動をわざと取ることがあり、それが忘れ物に繋がるケースもあると指摘。「子供の要求をできるだけ聞いてあげる」「嫌がることを言いすぎない」ことで、親子関係を良好に保つことが重要だと語る。また、ランドセルや玄関など、目につく場所にチェックリストを配置し、物理的に忘れ物を防ぐ工夫も有効であるとした。



もしこれらの対策を行っても忘れ物が減らない場合は、親のダブルチェックや学校の先生への協力要請、さらには公認心理師などの専門家に相談することを勧めている。ただ叱るのではなく、子供の特性や心理状態に寄り添い、具体的なサポート体制を整えることが、忘れ物解決への近道であると結論付けた。



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