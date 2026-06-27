YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「仕事終わりに疲れが吹き飛ぶ！節約会社員の3日間の晩ご飯」を公開しました。動画では、一人暮らしの男性が、節約しながらも満足感たっぷりの晩ご飯3日分を手際よく作る様子が収められています。



1品目に登場するのは「ゴロゴロ玉ねぎ炒飯セット」。大きめにカットした玉ねぎと豚肉を炒めて一度取り出し、卵とご飯をオイスターソースなどで味付けしてから合わせるのがポイントです。実食では一口頬張り、「ゴロゴロ玉ねぎが美味しい！」とその食感と甘みを絶賛しました。



2品目は「甘酢嫌いが食べれる酢鶏定食」。鶏胸肉に直接フライパンの上で片栗粉をまぶし、洗い物を減らす工夫が光ります。味付けの際には「旨味や甘みを追加したりしっかり炒めることでケチャップの酸味を飛ばす」と語り、甘酢が苦手な自身の好みに合わせた独自の調理法を紹介しました。



3品目はフライパン1つで完成する「ワンパン豚キムパスタ」。豚肉を炒めたフライパンに水を加え、そのままパスタを茹で上げる手軽な一品です。レタスや小松菜、キムチを加え、はちみつでコクを出したパスタに「結構美味しい」と満足げな表情を浮かべました。



仕事終わりの自炊は大変ですが、フライパン1つで完結するレシピや調味料の工夫で、無理なく美味しく節約できます。毎日の献立の参考に、ぜひ動画をチェックしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】ワンパン豚キムパスタ

［材料］

・豚コマ肉 適量

・パスタ 1人前

・レタス 適量

・小松菜 適量

・キムチ 適量

・オリーブオイル 適量

・水 300cc

・にんにく 適量

・創味シャンタン 適量

・コショウ 適量

・醤油 適量

・はちみつ 適量



［作り方］

1. レタスと小松菜を適当な大きさにカットする。

2. フライパンにオリーブオイルをひき、豚コマ肉を色が変わるまで炒める。

3. 水300cc、にんにく、創味シャンタン、コショウを加える。

4. 沸騰してきたらパスタを入れ、水分がある程度なくなるまで煮込む。

5. 水分がいい感じになくなってきたら、カットした野菜を投入し、オリーブオイルを追加してしんなりするまで全体的に炒める。

6. 醤油、はちみつで味を調える。

7. キムチを投入し、全体的に混ぜ合わせたら完成。



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