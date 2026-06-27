【ダラス（米テキサス州）＝林信登】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で決勝トーナメント進出を決めた日本。

第３戦に先発出場したＤＦ瀬古歩夢選手（２６）は、小学生時代に当時の指導者と立てた目標を着実に実現してきた。Ｗ杯出場を果たし、次に狙うのは「優勝」。２９日（日本時間３０日）の次戦は王国ブラジルが相手だが、まだ戦いを終えるつもりはない。

瀬古選手は小学４年の時、地元・大阪市のサッカークラブからＪリーグ・セレッソ大阪の下部組織に移った。監督だった竹花友也さん（５１）は、背の高さを生かしたヘディングや１対１の強さを見込んで守備を任せた。

瀬古選手は負けん気が強く、試合の流れが悪い時はリーダーシップを発揮して上級生にも厳しい言葉をかけ、活を入れた。攻撃面でも、両足からの精度の高いパスで得点を演出したり、ドリブルで持ち上がってゴールを決めたりした。

全体練習の後にはグラウンドに残り、竹花さんが蹴ったボールをヘディングする練習を繰り返した。「強いボールを蹴っても、芯を捉えたヘディングができていた」と竹花さん。「この子はプロになる」と確信し、世界での活躍に向けた目標を口頭で伝えた。

「中学生で高校年代の試合に出場、高校生でプロデビュー、２０歳で海外に移籍」

瀬古選手は目標を順調に達成していった。セレッソの中学年代では、別の指導者に教わるようになった後、練習試合で「相手に１本もシュートを打たせるな」と難題を課されても、簡単にクリアした。中学２年からは高校年代のチームでプレーし、１６歳で当時のクラブ史上最年少のトップチームデビューを果たす。２０歳でＪリーグの「ベストヤングプレーヤー賞」に輝いた。

２１歳でスイスに渡る直前には、「ちゃんとあれ（目標）守ってますよ。海外は１年遅れたけど」と竹花さんに笑って報告したという。「中学に上がってから目標を話題にしたことがなかったので、覚えていてくれたことに驚いた」。竹花さんはそう振り返る。

２０２２年の前回カタール大会以降、竹花さんの前で自ら「Ｗ杯に出る」「優勝する」と新たな目標を口にするようになった。森保一監督が代表の選考基準とする欧州５大リーグの一つ・フランスリーグに挑み、主力として活躍。大舞台への切符を初めてつかんだ。

第２戦は後半途中からの出場だったが、第３戦は先発で出場し、３バックの一角として務めを果たした。竹花さんは「対人で負けない守備に加え、攻撃の起点となるパスをどんどん入れて、自分も得点を狙ってほしい。ブラジルが相手でも勝利を期待したい」とエールを送る。