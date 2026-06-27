ラッシングとは3試合組んで防御率4.82

【MLB】パドレス ー ドジャース（日本時間27日・サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手の次回登板に関する“新情報”が駆け巡った。26日（日本時間27日）、敵地でのパドレス戦の約2時間前にデーブ・ロバーツ監督が会見を行い、次回登板の捕手について言及。若手のダルトン・ラッシングと再びバッテリーを組む可能性を示唆した。指揮官の言葉を受け、米メディアは即座に反応して一斉速報で伝えている。

大谷は24日（同25日）のツインズ戦に先発し、6回3失点（自責2）で8勝目を挙げた。しかし、ラッシングとのバッテリー間のミスもあり失点する場面があった。大谷は3回から自ら配球を組み立て直して修正したものの、ウィル・スミス捕手が離脱する中で失点が増加。ラッシングとは3試合で防御率4.82と苦戦が続いている。

ロバーツ監督は大谷の次回先発でラッシングが捕手を務めるか問われ「まだ決めてはいないが、その可能性が極めて高い」と語った。ベンチで苛立ちを見せる若手捕手に対し「（怒っている）その瞬間はハズることを考えていないと思う。時々、瞬間湯沸かし器になってしまうことがある。行動には責任が伴うことを彼は理解している。なので、私たちはもう少し気を付けないといけないし、彼もそうしている」と冷静な対応を求めた。

指揮官の言葉を受け、米スポーツ局「ESPN」のオールデン・ゴンザレス記者らは発言を速報。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は、大谷が自身で配球を組み立てるかは未定とした上で、監督が対話を継続していると明かしたことを伝えた。米紙「ロサンゼルス・タイムズ」のマディー・リー記者らも一斉に報じており、気になる相性に熱視線が注がれている。（Full-Count編集部）