TVアニメ『LIAR GAME』第2クールEDテーマが、muque「たりない」に決定！アニメPVにて楽曲の一部も初公開！

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福岡発、Asakura(Vo&Gt)、takachi(Track make&Dr)、Kenichi(Gt)による3ピースバンドmuque（読み：ムク）。7月6日（月）から放送されるTVアニメ『LIAR GAME』第2クールEDテーマに、新曲「たりない」を書き下ろしたことが明らかになった。

muqueの”今”をありのままに詰め込んだアルバム「GLHF」のリリース後、勢いそのままに発表される「たりない」。本楽曲は、80’sシティポップへのリスペクトを込めたサウンドを、muqueらしいキャッチーかつ現代的なポップセンスで描いた一曲。『LIAR GAME』のキャラクター・アキヤマシンイチが抱える“満たされなさ”や“孤独”を、「たりない」という言葉を軸に紡いだ歌詞は、作品世界とも深くリンクした内容に仕上がっている。

今回公開されたアニメPVでは楽曲の一部も解禁された。『LIAR GAME』の作品世界にmuqueのサウンドが溶け込みながらも、楽曲のフルver.への期待が高まる映像となっている。

また、muqueは現在「muque LIVE TOUR 2026 “GLHF”」のアジアツアーを開催中。すでにシンガポール・バンコクを周り、残る公演は香港・台北・ソウルの3都市となっている。

グローバル・スタンダードなmuqueの楽曲がアジア各地のファンにダイレクトに届けられる、この貴重な機会をぜひ現場で目撃してほしい。

＜muqueコメント＞

学生時代に夢中になって観ていた、『LIAR GAME』のEDテーマをmuqueが担当させていただけるなんて、本当に光栄に思います。

「たりない」は作中に登場する秋山が抱える、心の一番深いところにある“満たされなさ”や“孤独”。それを「たりない」という言葉に込めて制作しました。

第1クールよりもさらにハラハラする、深いストーリーの余韻と一緒に、この曲がみんなの心に少しでも寄り添えたら嬉しいです。

アニメの放送、とても楽しみにしています٩( ‘ω’ )و

●作品情報

TVアニメ『LIAR GAME』

頭脳バトル＆心理サスペンスの金字塔『LIAR GAME』、ついに初TVアニメ化決定！

毎週月曜24時からテレ東系列ほかにて放送中！

テレ東系列 毎週月曜24時

BSテレ東 毎週土曜24時

鹿児島テレビ 毎週月曜24時50分

熊本県民テレビ 毎週木曜24時59分

AT-X 毎週木曜23時30分（※リピート放送 毎週月曜11時30分／毎週水曜17時30分）

IBC岩手放送 毎週金曜25時53分

びわ湖放送 毎週火曜25時30分

テレビ和歌山 6月30日（火）から毎週火曜26時

毎週月曜24時30分 各配信サービスにて順次配信中！

＜INTRODUCTION＞

突然届けられた1億円と謎の招待状──。女子大生のカンザキナオは、嘘と駆け引きで巨額のマネーを奪い合う「ライアーゲーム」に突如として巻き込まれてしまう。他人を疑うことを知らない「バカ正直」のナオは、開始早々、絶体絶命の窮地に陥る。そんな彼女が頼ったのは、詐欺罪で服役し、釈放されたばかりの男・アキヤマシンイチ。鋭い洞察力と圧倒的な知略を持つ「元天才詐欺師」のアキヤマと共に、ナオは異常なゲームの只中へと足を踏み入れていく。嘘つきだらけの世界で、正直者は何を見るのか──。人間の本質を抉る、究極の心理ゲームが今、開幕する！

2005〜2015年に「週刊ヤングジャンプ」にて連載された甲斐谷忍の傑作サスペンス漫画『LIAR GAME（ライアーゲーム）』が、ついに初TVアニメ化！ 人間心理の光と闇を容赦なく暴き出す“嘘”と“知略”の物語は、連載開始から20年にわたって世界中の読者を熱狂させ、「頭脳バトル」「心理サスペンス」作品の金字塔となった。2007年に実写ドラマ放送、2010年に実写映画公開、2023年に舞台公演など、様々なメディアで話題を呼び続ける本作待望のTVアニメ化は、『葬送のフリーレン』『チ。 ―地球の運動について―』などのアニメ制作を手掛けたマッドハウスが担当。巧みに張り巡らされた謎、人間の本質を抉る究極の心理戦、嘘つきだらけのゲームに挑む正直者と元天才詐欺師──そのすべてが新作アニメーションとなって描かれる！

＜muque（ムク）プロフィール＞

Asakura(Vo&Gt)、takachi(Track make&Dr)、Kenichi(Gt)による福岡在住の3ピースバンド。

muqueの楽曲はドラマーでありながらトラックメイク／アレンジを手がけるtakachiとトップライン／作詞を担当するAsakuraを中心として制作される。US、UKに留まらず、ASIANグローバルビート含むワールドワイドな音楽を好むtakachiの同時代性の高いトラック、Asakuraが紡ぐ抒情的な詞世界とどこか和を漂わせるメロディーラインがその最大の魅力。そんな楽曲がAsakuraによるエモーショナルなヴォーカリゼーションにより独特の世界観を作り出す。

バンド名のmuqueは、フランス語で音楽という意味の「musique」と日本語の「無垢」という言葉をかけたもの。無垢は穢（けが）れのないという意味で、穢れのない音楽(muque)＝周りに影響されず、自分たちのやりたい音楽を作り続けたい、という思いが込められている。

©甲斐谷忍プロダクツ／集英社・LIAR GAME製作委員会

関連リンク

TVアニメ『LIAR GAME』公式サイト

https://liargame-anime.com

muqueオフィシャルサイト

https://muque.jp/