93期生コンビの絆！ 内田ことこ&橋添穂が大自然に囲まれたハワイ旅を満喫
内田ことこが自身のインスタグラムを更新。同期の橋添穂の誕生日を祝福するとともに、オフに訪れたハワイでの仲良しショットを公開した。
【写真】橋添穂の寝起きの瞬間を激写！（全5枚）
「みのハッピーバースデー」「今年もいっぱいいろんなとこ行こうね」とつづり、橋添穂（みのり）の誕生日を祝福。「オフに行ったハワイの写真たち」とコメントを添え、思い出の写真や動画を公開した。投稿は、レストランのテラス席で撮影された橋添のソロショットからスタート。頬に手を添えた自然な表情が印象的な一枚となっている。続いて、雄大な山々をバックに撮影したツーショットも公開。2人はサングラスを掛けて笑顔を見せており、オフを満喫している様子が伝わってくる。さらに、海の中で撮影した写真では、シュノーケリングを楽しむ2人が弾けるような笑顔を見せ、ハワイならではのアクティビティを楽しんだようだ。また、移動中の飛行機内で撮影された動画も掲載。眠っていた橋添が目を覚ました瞬間を内田が撮影しており、互いに気心の知れた仲であることがうかがえるワンシーンとなっている。数々の写真や動画からは、競技を離れたオフならではのリラックスした表情があふれており、充実したハワイ滞在だったことが伝わってくる。この投稿に橋添本人も反応し、「琴子だーいすき！ありがとう」とコメントを寄せていた。内田と橋添は、ともに2021年にプロ入りした93期生の同期として切磋琢磨してきた間柄。内田は25年の「ミネベアミツミ レディス 北海道新聞カップ」でツアー初優勝。一方の橋添も、23年のステップ・アップ・ツアー「ラシンク・ニンジニア/RKBレディース」で優勝を果たしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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