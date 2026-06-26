『ケロロ軍曹』16年ぶり劇場版新作、“福田組”豪華俳優陣が集結 『勇者ヨシヒコ』『変態仮面』『銀魂』から総勢12人出演【全コメントあり】
『勇者ヨシヒコ』『HK／変態仮面』は10年ぶり、『銀魂』は8年ぶりに役として集結でアニメの世界に登場
アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（きょう26日公開）に、本作で脚本・総監督を務める福田雄一監督の過去作よりドラマ『勇者ヨシヒコ』、映画『HK／変態仮面』、映画『銀魂』のキャラクターが登場し、出演俳優総勢12人が声優を務めることが発表された。
【画像】新鮮！『ケロロ軍曹』の世界に登場する「勇者ヨシヒコ」「変態仮面」「銀魂」
福田監督の代表作であるドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズ（2011年、2012年、2016年）からは、ヨシヒコ役・山田孝之、ムラサキ役・木南晴夏、メレブ役・ムロツヨシ、仏役・佐藤二朗、ダンジョー役・宅麻伸、異色のヒーロー映画『HK／変態仮面』（2013年、2016年）からは、HK役・鈴木亮平、大ヒット漫画の実写化『銀魂』シリーズ（2017年、2018年）からは、坂田銀時役・小栗旬、志村新八役・菅田将暉、神楽役・橋本環奈、近藤勲役・中村勘九郎、土方十四郎役・柳楽優弥、沖田総悟役・吉沢亮と、実写版を演じている豪華面々が登場。あわせて、声優を務めたキャスト12人からコメントが到着した。
今回のゲスト出演に対し、ヨシヒコ役を演じた山田は「魔王を倒し10年の歳月が流れました。私たちは誓いました。またいずれ、「劇場版として帰ってくる」と。違うんですよ！私が言っていた"帰る"は"カエル"じゃないんですよ！なぜカエルなんかのために冒険に出なくてはならないんだ！」と『ケロロ軍曹』のカエルにかけたコメント。
久しぶりにHK役を演じた鈴木は「10年ぶりに変態仮面を演じられたことは、私にとってこの上ない幸せでした」と再演に対し喜びを語り、「収録が始まると、これだ、この感覚だったと、すぐにあの正義の戦いの日々が脳裏によみがえりました。そんな熱い正義の心を思い出させてくれたケロロ軍曹に、心より感謝いたします」と『ケロロ軍曹』へ感謝を述べた。
そして坂田銀時役を演じた小栗は「ただ、出ろ、やれ、皆集まったんだから。って言われたんでしぶしぶやりました。なので、なんの思い入れもありません。ただただ、お邪魔しちゃってすいません。きっとヒットするんだろうから、もっとお金ください。ただ、ありがとよー、ケロロ軍曹おおおおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉおおおおおぉぉぉぉぉ」と坂田銀時風に本作へ参加したことに対して思いを語った。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田氏が担当する。
■キャストコメント
▼山田孝之（ヨシヒコ役）
魔王を倒し10年の歳月が流れました。私たちは誓いました。またいずれ、「劇場版として帰ってくる」と。違うんですよ！私が言っていた"帰る"は"カエル"じゃないんですよ！なぜカエルなんかのために冒険に出なくてはならないんだ！私は巨乳に不倫に忙しいんだ！おいカエル！私は村へ帰るぞ！メレブさんルーラを！
▼木南晴夏（ムラサキ役）
まさかまたこの4人で集結できる日が来るとは思っていなかったので、こうして再会できて本当にうれしかったです。10年という時間が経ったとは思えないほど、みんなのキャラクターがそのままで、それぞれが変わらず生きていたことに驚きました。アニメ作品として、そしてケロロ軍曹のお仲間の一人として本作に参加できたことを光栄に思います。あの頃子どもだった皆さんにも、今まさに子どもでいる皆さんにも、この作品がたくさんの方々に届いてくれたらうれしいです。
▼ムロツヨシ（メレブ役）
兎にも角にも「ケロロ軍曹」さまの世界にお邪魔にならないように、ただただちょいとアリな、そんなバッタリ交差する世界線も良ければ、と参加させてもらいました。久々にヨシヒコパーティで並んで、あの世界で立ってみると、不思議なる空気、呼吸がバッチり合うことに、驚きとあの日あの時たちは今でも存在することを確信することができました
参加させていただきありがとうございます。うむ。
▼佐藤二朗（仏役）
ケロロ軍曹の世界に少しでもお邪魔できるとは光栄の至り。いつもヨシヒコ一行に呆れられてばかりのテキトー仏ですが、どうかケロロ軍曹には呆れられませんように。ケロロ軍曹の新たな世界を、どうか皆さま、劇場で存分にお楽しみください。
▼宅麻伸（ダンジョー役）
福田監督とはヨシヒコ以降も何本か呼んでいただきましたが、収録時は山田孝之、木南晴夏、ムロツヨシ、佐藤二朗、福田監督のお顔も見ることができ、本当に久々に仲間と会えたうれしさがありました。久々でしたがいつも通り、低い声で…何〜っ□（□＝怒りマーク）て感じのダルジョー。変わらん 。本編、勇者ヨシヒコ 変態仮面 銀魂 ケロロ軍曹 4倍の馬鹿馬鹿しさで楽しんでください。
▼鈴木亮平（HK役）
10年ぶりに変態仮面を演じられたことは、私にとってこの上ない幸せでした。しかもあのヨシヒコさんご一行と共闘させていただけるなんて。久しぶりの変身、久しぶりの雄叫び、久しぶりの「おいなりさん」。収録が始まると、これだ、この感覚だったと、すぐにあの正義の戦いの日々が脳裏によみがえりました。そんな熱い正義の心を思い出させてくれたケロロ軍曹に、心より感謝いたします。
▼小栗旬（坂田銀時役）
ただ、出ろ、やれ、皆集まったんだから。って言われたんでしぶしぶやりました。なので、なんの思い入れもありません。ただただ、お邪魔しちゃってすいません。きっとヒットするんだろうから、もっとお金ください。ただ、ありがとよー、ケロロ軍曹おおおおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉおおおおおぉぉぉぉぉ
▼菅田将暉（志村新八役）
あの！ケロロ軍曹の世界に！ペコポン？宇宙人？何の役だろ福田さん!!と楽しみにしていたら、ぎ、銀魂？へ？、、また新八になれる喜びはありつつも、また阪口さんの声を聞いて練習して発声して、いざっ、ケロロ軍曹の世界へ!!!なんでだぁぁぁぁぁぁぁあぁぁぁぁあああああああああああああ
▼橋本環奈（神楽役）
『ケロロ軍曹』で、また神楽としてそれも声だけで出演する日が来るなんて思ってもいませんでした。このお話を福田監督からいただいたときは、「ケロロなのに神楽？」と驚きましたが、収録が始まるとその不思議な組み合わせがとても面白く、福田監督らしい作品だなと感じました。『ケロロ軍曹』の世界に少しだけ参加させていただけて私も楽しかったですし、『ケロロ軍曹』ファンの皆さんにも、『銀魂』ファンの皆さんにも楽しんでいただけたらうれしいです。
▼中村勘九郎（近藤勲役）
『ケロロ軍曹』出演のお話をいただいて台本を読んでみると、見慣れた顔ぶれが。これ本当に『ケロロ軍曹』だよね？と何度も確認してしまいました。久しぶりに近藤勲として収録に臨むと、撮影当時の記憶がよみがえり、懐かしく、そして楽しい収録でした。『ケロロ軍曹』、『銀魂』、そして福田監督作品を愛してくださっている皆さまに楽しんでいただける、お祭りのような作品ですので、ぜひ劇場で楽しんでください！
▼柳楽優弥（土方十四郎役）
最初にお話をいただいたとき、福田監督が実写ではなくアニメの総監督を務められると聞いて、「どういうことなんだろう」と率直に思いました。 しかもそれが、幅広い世代に愛されている『ケロロ軍曹』だと知り、「また福田監督が面白く盛り上げてくれる作品になるんだろうな」という印象を受けました。この作品を通して、これまで『ケロロ軍曹』を応援してきたファンの皆さんはもちろん、新たに興味を持って『ケロロ』の魅力に触れる方もたくさんいらっしゃると思います。 ぜひ皆さん、劇場で楽しんでください！
▼吉沢亮（沖田総悟役）
沖田を演じたのはだいぶ前なので、想像以上に今の声と違っていて驚きました。当時を思い出すのに少し苦労しましたが、楽しく収録させていただきました。豪華なキャラクターがたくさん登場しますので、ぜひ劇場でご覧ください！
アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』（きょう26日公開）に、本作で脚本・総監督を務める福田雄一監督の過去作よりドラマ『勇者ヨシヒコ』、映画『HK／変態仮面』、映画『銀魂』のキャラクターが登場し、出演俳優総勢12人が声優を務めることが発表された。
福田監督の代表作であるドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズ（2011年、2012年、2016年）からは、ヨシヒコ役・山田孝之、ムラサキ役・木南晴夏、メレブ役・ムロツヨシ、仏役・佐藤二朗、ダンジョー役・宅麻伸、異色のヒーロー映画『HK／変態仮面』（2013年、2016年）からは、HK役・鈴木亮平、大ヒット漫画の実写化『銀魂』シリーズ（2017年、2018年）からは、坂田銀時役・小栗旬、志村新八役・菅田将暉、神楽役・橋本環奈、近藤勲役・中村勘九郎、土方十四郎役・柳楽優弥、沖田総悟役・吉沢亮と、実写版を演じている豪華面々が登場。あわせて、声優を務めたキャスト12人からコメントが到着した。
今回のゲスト出演に対し、ヨシヒコ役を演じた山田は「魔王を倒し10年の歳月が流れました。私たちは誓いました。またいずれ、「劇場版として帰ってくる」と。違うんですよ！私が言っていた"帰る"は"カエル"じゃないんですよ！なぜカエルなんかのために冒険に出なくてはならないんだ！」と『ケロロ軍曹』のカエルにかけたコメント。
久しぶりにHK役を演じた鈴木は「10年ぶりに変態仮面を演じられたことは、私にとってこの上ない幸せでした」と再演に対し喜びを語り、「収録が始まると、これだ、この感覚だったと、すぐにあの正義の戦いの日々が脳裏によみがえりました。そんな熱い正義の心を思い出させてくれたケロロ軍曹に、心より感謝いたします」と『ケロロ軍曹』へ感謝を述べた。
そして坂田銀時役を演じた小栗は「ただ、出ろ、やれ、皆集まったんだから。って言われたんでしぶしぶやりました。なので、なんの思い入れもありません。ただただ、お邪魔しちゃってすいません。きっとヒットするんだろうから、もっとお金ください。ただ、ありがとよー、ケロロ軍曹おおおおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉおおおおおぉぉぉぉぉ」と坂田銀時風に本作へ参加したことに対して思いを語った。
『ケロロ軍曹』は、漫画家・吉崎観音氏が雑誌『月刊少年エース』で連載中の漫画が原作で、地球を訪れたカエルに似た宇宙人が巻き起こす騒動を描いたコメディー。2004年からの7年間、テレビアニメシリーズが放送され、5作の劇場版アニメ公開を含めて幅広くメディア展開。24年に原作連載25周年、テレビアニメ開始から20周年を迎えた人気作品となっている。
今回の劇場版新作は、アニメ20周年記念プロジェクトの一環として制作されるもので、監督を追崎史敏氏、キャラクターデザインを小池智史氏、アニメーション制作はBN Picturesが担当し、これまでの『ケロロ軍曹』を支えてきたスタッフ陣が集結する。キャストはケロロ軍曹役の渡辺など前作から続投し、脚本・総監督をドラマ『勇者ヨシヒコ』シリーズや映画『銀魂』シリーズなどで知られる福田氏が担当する。
■キャストコメント
▼山田孝之（ヨシヒコ役）
魔王を倒し10年の歳月が流れました。私たちは誓いました。またいずれ、「劇場版として帰ってくる」と。違うんですよ！私が言っていた"帰る"は"カエル"じゃないんですよ！なぜカエルなんかのために冒険に出なくてはならないんだ！私は巨乳に不倫に忙しいんだ！おいカエル！私は村へ帰るぞ！メレブさんルーラを！
▼木南晴夏（ムラサキ役）
まさかまたこの4人で集結できる日が来るとは思っていなかったので、こうして再会できて本当にうれしかったです。10年という時間が経ったとは思えないほど、みんなのキャラクターがそのままで、それぞれが変わらず生きていたことに驚きました。アニメ作品として、そしてケロロ軍曹のお仲間の一人として本作に参加できたことを光栄に思います。あの頃子どもだった皆さんにも、今まさに子どもでいる皆さんにも、この作品がたくさんの方々に届いてくれたらうれしいです。
▼ムロツヨシ（メレブ役）
兎にも角にも「ケロロ軍曹」さまの世界にお邪魔にならないように、ただただちょいとアリな、そんなバッタリ交差する世界線も良ければ、と参加させてもらいました。久々にヨシヒコパーティで並んで、あの世界で立ってみると、不思議なる空気、呼吸がバッチり合うことに、驚きとあの日あの時たちは今でも存在することを確信することができました
参加させていただきありがとうございます。うむ。
▼佐藤二朗（仏役）
ケロロ軍曹の世界に少しでもお邪魔できるとは光栄の至り。いつもヨシヒコ一行に呆れられてばかりのテキトー仏ですが、どうかケロロ軍曹には呆れられませんように。ケロロ軍曹の新たな世界を、どうか皆さま、劇場で存分にお楽しみください。
▼宅麻伸（ダンジョー役）
福田監督とはヨシヒコ以降も何本か呼んでいただきましたが、収録時は山田孝之、木南晴夏、ムロツヨシ、佐藤二朗、福田監督のお顔も見ることができ、本当に久々に仲間と会えたうれしさがありました。久々でしたがいつも通り、低い声で…何〜っ□（□＝怒りマーク）て感じのダルジョー。変わらん 。本編、勇者ヨシヒコ 変態仮面 銀魂 ケロロ軍曹 4倍の馬鹿馬鹿しさで楽しんでください。
▼鈴木亮平（HK役）
10年ぶりに変態仮面を演じられたことは、私にとってこの上ない幸せでした。しかもあのヨシヒコさんご一行と共闘させていただけるなんて。久しぶりの変身、久しぶりの雄叫び、久しぶりの「おいなりさん」。収録が始まると、これだ、この感覚だったと、すぐにあの正義の戦いの日々が脳裏によみがえりました。そんな熱い正義の心を思い出させてくれたケロロ軍曹に、心より感謝いたします。
▼小栗旬（坂田銀時役）
ただ、出ろ、やれ、皆集まったんだから。って言われたんでしぶしぶやりました。なので、なんの思い入れもありません。ただただ、お邪魔しちゃってすいません。きっとヒットするんだろうから、もっとお金ください。ただ、ありがとよー、ケロロ軍曹おおおおおおぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉおおおおおぉぉぉぉぉ
▼菅田将暉（志村新八役）
あの！ケロロ軍曹の世界に！ペコポン？宇宙人？何の役だろ福田さん!!と楽しみにしていたら、ぎ、銀魂？へ？、、また新八になれる喜びはありつつも、また阪口さんの声を聞いて練習して発声して、いざっ、ケロロ軍曹の世界へ!!!なんでだぁぁぁぁぁぁぁあぁぁぁぁあああああああああああああ
▼橋本環奈（神楽役）
『ケロロ軍曹』で、また神楽としてそれも声だけで出演する日が来るなんて思ってもいませんでした。このお話を福田監督からいただいたときは、「ケロロなのに神楽？」と驚きましたが、収録が始まるとその不思議な組み合わせがとても面白く、福田監督らしい作品だなと感じました。『ケロロ軍曹』の世界に少しだけ参加させていただけて私も楽しかったですし、『ケロロ軍曹』ファンの皆さんにも、『銀魂』ファンの皆さんにも楽しんでいただけたらうれしいです。
▼中村勘九郎（近藤勲役）
『ケロロ軍曹』出演のお話をいただいて台本を読んでみると、見慣れた顔ぶれが。これ本当に『ケロロ軍曹』だよね？と何度も確認してしまいました。久しぶりに近藤勲として収録に臨むと、撮影当時の記憶がよみがえり、懐かしく、そして楽しい収録でした。『ケロロ軍曹』、『銀魂』、そして福田監督作品を愛してくださっている皆さまに楽しんでいただける、お祭りのような作品ですので、ぜひ劇場で楽しんでください！
▼柳楽優弥（土方十四郎役）
最初にお話をいただいたとき、福田監督が実写ではなくアニメの総監督を務められると聞いて、「どういうことなんだろう」と率直に思いました。 しかもそれが、幅広い世代に愛されている『ケロロ軍曹』だと知り、「また福田監督が面白く盛り上げてくれる作品になるんだろうな」という印象を受けました。この作品を通して、これまで『ケロロ軍曹』を応援してきたファンの皆さんはもちろん、新たに興味を持って『ケロロ』の魅力に触れる方もたくさんいらっしゃると思います。 ぜひ皆さん、劇場で楽しんでください！
▼吉沢亮（沖田総悟役）
沖田を演じたのはだいぶ前なので、想像以上に今の声と違っていて驚きました。当時を思い出すのに少し苦労しましたが、楽しく収録させていただきました。豪華なキャラクターがたくさん登場しますので、ぜひ劇場でご覧ください！