アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 5th Season』制作決定！ 描きおろしアニメビジュアル解禁
アニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』が最終回を迎え、『5th Season』の制作が決定したことが発表された。併せて描きおろしアニメビジュアルが公開された。
【写真】『ようこそ実力至上主義の教室へ』原作＆コミカライズ書影
本作は、原作は電子書籍を含むシリーズ累計1160万部を突破する小説『ようこそ実力至上主義の教室へ』MF文庫J（KADOKAWA）を原作としたテレビアニメ新シリーズ。一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校を舞台に、さまざまな試験によってクラス同士が優劣をかけて争う様子が描かれる。
続編『5th Season』制作決定を記念し、描きおろしアニメビジュアルが公開。今後の展開に期待が高まる。
【写真】『ようこそ実力至上主義の教室へ』原作＆コミカライズ書影
本作は、原作は電子書籍を含むシリーズ累計1160万部を突破する小説『ようこそ実力至上主義の教室へ』MF文庫J（KADOKAWA）を原作としたテレビアニメ新シリーズ。一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校を舞台に、さまざまな試験によってクラス同士が優劣をかけて争う様子が描かれる。
続編『5th Season』制作決定を記念し、描きおろしアニメビジュアルが公開。今後の展開に期待が高まる。