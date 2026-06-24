「運転したら人を殺す」大学5年目で中退＆手帳2級…“社不”を自認する女性が見つけた会社に属さない生き方

YouTubeチャンネル「新卒応援チャンネル【さざえ】」が、『【社不の生き方】「運転も出来ませんでした」大学中退、手帳2級の働き方とは【視聴者凸】』と題した動画を公開した。動画では、視聴者の「ねる」さんが通話で登場し、大学中退や教習所リタイアといった過去の挫折エピソードから、現在のフリーランスとしての働き方までを赤裸々に語っている。



大学を5年目で中退したというねるさん。その理由は「勉強嫌いだったから」とあっけらかんと語り、さらに親のお金で通っていた自動車学校も「アクセルを60kmとか40kmで踏めない」「運転したら人を殺す」と感じて仮免の段階で辞めたという衝撃のエピソードを披露した。



その後、心療内科を受診して精神障害者保健福祉手帳2級を取得した彼女は、組織に属して働くことは難しいと判断。現在は夜職とフリーランスの動画編集を掛け合わせて生計を立てているという。動画編集については「納期さえ守れば他人と極力関わらない」点が自身のペースに合っていると語り、さざえも「何もかもできないなら組織に属さない方がいい」と深く共感する姿を見せた。



また、将来の目標を問われると「ハムスターの保護カフェを開くこと」と回答。現在すでに自宅で14匹のハムスターを飼育していると明かし、さざえを驚かせた。来年にはVTuberとしての活動も視野に入れているという。社会の枠組みにとらわれず、自身の特性を理解して自分のペースで力強く生きる彼女の姿に、勇気をもらえる対談となっている。