日経225オプション7月限（24日日中） 8万円コールが出来高最多656枚
24日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9905枚だった。うちプットの出来高が5786枚と、コールの4119枚を上回った。プットの出来高トップは6万5000円の602枚（95円安755円）。コールの出来高トップは8万円の656枚（24円安57円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 100000
13 0 1 95000
2 0 1 94000
5 0 1 92000
58 +1 3 90000
162 0 3 88000
51 +1 5 87500
74 -1 7 85750
202 -2 10 85000
3 -3 12 84500
29 -3 15 84000
12 -7 16 83500
25 -4 22 83000
18 -9 26 82500
58 -11 30 82000
18 -12 39 81500
65 -16 39 81000
25 -30 46 80500
656 -24 57 80000
9 -36 64 79500
101 -39 80 79000
28 -68 92 78500
319 -66 109 78000
19 -58 140 77500
139 -86 164 77000
37 -201 199 76500
177 -115 235 76000
16 -142 263 75500
1 305 75250
290 -145 330 75000
5 405 74875
1 495 74750
2 440 74625
100 -230 400 74500
2 480 74375
3 -1180 455 74250
2 -225 525 74125
186 -175 485 74000
1 610 73750
2 625 73625
96 -295 570 73500
3 645 73375
1 560 73250
118 -195 705 73000
4 780 72875
24 -1675 635 72750
8 835 72625
90 -350 810 72500 3990 +1400 2
8 -1695 905 72375
11 -450 915 72250
1 1000 72125
326 -370 950 72000 4300 +1515 2
5 -320 1085 71750
15 -385 1110 71500
4 -595 1025 71250
87 -430 1310 71000 3330 +515 2
11 1255 70875
104 -380 1500 70500 2740 +250 31
8 1690 70250
245 -395 1765 70000 2140 -160 66
69875 2265 +1200 7
69750 2205 57
69625 1970 3
10 -625 1815 69500 2155 +90 16
69250 2150 +840 4
10 -620 2455 69000 1900 0 97
68750 1800 16
68500 1755 +140 95
68250 1625 +465 16
68000 1510 -80 140
67750 1445 +445 2
1 3180 67500 1330 -70 11
67250 1335 +615 5
2 -1890 3485 67000 1260 -25 122
3 3600 66875 1075 3
66750 1100 +275 81
66625 1200 +515 16
1 3465 66500 1160 +25 220
66375 950 22
66250 1215 +255 117
66000 1000 -20 68
65875 830 +425 5
65500 890 -35 177
65375 735 1
1 5250 65250 715 +320 7
65000 755 -95 602
64875 885 +115 5
64750 650 +295 12
64500 860 +105 3
64250 625 +205 11
64000 605 -90 333
63750 555 +175 2
63625 575 +225 1
63500 540 -70 130
1 6880 63375
63250 495 +190 2
63125 550 +325 1
1 -1695 6555 63000 475 -95 216
62750 495 +160 2
62500 580 +95 24
62250 395 2
62000 415 -50 293
61625 355 1
61500 345 -60 177
61375 335 1
61250 325 +150 7
61125 320 1
61000 315 -75 106
60750 315 +170 7
60500 290 -55 28
3 9500 60250 264 +119 1
60000 245 -60 216
59875 257 +144 4
59750 240 -50 9
59500 229 -52 14
59000 222 -24 99
58750 233 +95 3
58500 205 +62 7
58250 168 +41 1
58000 175 -45 148
57750 154 1
57500 152 -43 4
57000 153 -28 108
56500 135 +8 17
56000 130 -15 289
55500 106 -38 7
55250 95 4
55000 109 -23 348
54750 90 2
54500 95 -29 2
54000 93 -18 66
53750 89 +42 1
53500 84 -21 1
53125 66 +28 1
53000 77 -23 143
52500 56 -34 1
52000 61 -38 25
51000 53 -20 9
50750 51 2
50250 47 +18 6
50000 52 -22 309
49750 44 0 8
49500 46 8
49250 44 2
49000 43 -7 13
48500 39 +17 2
48000 37 -13 23
47750 44 1
47500 40 4
47000 34 -6 24
46500 27 1
46000 28 -7 4
45000 24 -11 26
44000 20 -9 10
43500 24 +14 1
43000 19 -9 7
42750 15 1
42000 15 -10 18
41750 13 1
41250 12 2
41000 15 +1 4
40750 12 2
40500 14 +3 11
40000 14 -2 94
39500 9 1
39000 12 +4 7
38000 10 +4 9
37500 9 1
37000 7 -6 10
36000 8 -2 11
35000 7 -2 41
34000 5 -2 7
33000 5 -2 15
32000 4 -2 14
31000 2 -1 5
30000 3 -1 28
29000 3 -1 61
28000 2 0 4
27000 3 +1 3
26000 2 -1 48
25000 2 0 19
20000 1 0 9
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 0 1 100000
13 0 1 95000
2 0 1 94000
5 0 1 92000
58 +1 3 90000
162 0 3 88000
51 +1 5 87500
74 -1 7 85750
202 -2 10 85000
3 -3 12 84500
29 -3 15 84000
12 -7 16 83500
25 -4 22 83000
18 -9 26 82500
58 -11 30 82000
18 -12 39 81500
65 -16 39 81000
25 -30 46 80500
656 -24 57 80000
9 -36 64 79500
101 -39 80 79000
28 -68 92 78500
319 -66 109 78000
19 -58 140 77500
139 -86 164 77000
37 -201 199 76500
177 -115 235 76000
16 -142 263 75500
1 305 75250
290 -145 330 75000
5 405 74875
1 495 74750
2 440 74625
100 -230 400 74500
2 480 74375
3 -1180 455 74250
2 -225 525 74125
186 -175 485 74000
1 610 73750
2 625 73625
96 -295 570 73500
3 645 73375
1 560 73250
118 -195 705 73000
4 780 72875
24 -1675 635 72750
8 835 72625
90 -350 810 72500 3990 +1400 2
8 -1695 905 72375
11 -450 915 72250
1 1000 72125
326 -370 950 72000 4300 +1515 2
5 -320 1085 71750
15 -385 1110 71500
4 -595 1025 71250
87 -430 1310 71000 3330 +515 2
11 1255 70875
104 -380 1500 70500 2740 +250 31
8 1690 70250
245 -395 1765 70000 2140 -160 66
69875 2265 +1200 7
69750 2205 57
69625 1970 3
10 -625 1815 69500 2155 +90 16
69250 2150 +840 4
10 -620 2455 69000 1900 0 97
68750 1800 16
68500 1755 +140 95
68250 1625 +465 16
68000 1510 -80 140
67750 1445 +445 2
1 3180 67500 1330 -70 11
67250 1335 +615 5
2 -1890 3485 67000 1260 -25 122
3 3600 66875 1075 3
66750 1100 +275 81
66625 1200 +515 16
1 3465 66500 1160 +25 220
66375 950 22
66250 1215 +255 117
66000 1000 -20 68
65875 830 +425 5
65500 890 -35 177
65375 735 1
1 5250 65250 715 +320 7
65000 755 -95 602
64875 885 +115 5
64750 650 +295 12
64500 860 +105 3
64250 625 +205 11
64000 605 -90 333
63750 555 +175 2
63625 575 +225 1
63500 540 -70 130
1 6880 63375
63250 495 +190 2
63125 550 +325 1
1 -1695 6555 63000 475 -95 216
62750 495 +160 2
62500 580 +95 24
62250 395 2
62000 415 -50 293
61625 355 1
61500 345 -60 177
61375 335 1
61250 325 +150 7
61125 320 1
61000 315 -75 106
60750 315 +170 7
60500 290 -55 28
3 9500 60250 264 +119 1
60000 245 -60 216
59875 257 +144 4
59750 240 -50 9
59500 229 -52 14
59000 222 -24 99
58750 233 +95 3
58500 205 +62 7
58250 168 +41 1
58000 175 -45 148
57750 154 1
57500 152 -43 4
57000 153 -28 108
56500 135 +8 17
56000 130 -15 289
55500 106 -38 7
55250 95 4
55000 109 -23 348
54750 90 2
54500 95 -29 2
54000 93 -18 66
53750 89 +42 1
53500 84 -21 1
53125 66 +28 1
53000 77 -23 143
52500 56 -34 1
52000 61 -38 25
51000 53 -20 9
50750 51 2
50250 47 +18 6
50000 52 -22 309
49750 44 0 8
49500 46 8
49250 44 2
49000 43 -7 13
48500 39 +17 2
48000 37 -13 23
47750 44 1
47500 40 4
47000 34 -6 24
46500 27 1
46000 28 -7 4
45000 24 -11 26
44000 20 -9 10
43500 24 +14 1
43000 19 -9 7
42750 15 1
42000 15 -10 18
41750 13 1
41250 12 2
41000 15 +1 4
40750 12 2
40500 14 +3 11
40000 14 -2 94
39500 9 1
39000 12 +4 7
38000 10 +4 9
37500 9 1
37000 7 -6 10
36000 8 -2 11
35000 7 -2 41
34000 5 -2 7
33000 5 -2 15
32000 4 -2 14
31000 2 -1 5
30000 3 -1 28
29000 3 -1 61
28000 2 0 4
27000 3 +1 3
26000 2 -1 48
25000 2 0 19
20000 1 0 9
株探ニュース