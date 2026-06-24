　24日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9905枚だった。うちプットの出来高が5786枚と、コールの4119枚を上回った。プットの出来高トップは6万5000円の602枚（95円安755円）。コールの出来高トップは8万円の656枚（24円安57円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　 0　　　 1　　100000　
　　13　　　 0　　　 1　　95000　
　　 2　　　 0　　　 1　　94000　
　　 5　　　 0　　　 1　　92000　
　　58　　　+1　　　 3　　90000　
　 162　　　 0　　　 3　　88000　
　　51　　　+1　　　 5　　87500　
　　74　　　-1　　　 7　　85750　
　 202　　　-2　　　10　　85000　
　　 3　　　-3　　　12　　84500　
　　29　　　-3　　　15　　84000　
　　12　　　-7　　　16　　83500　
　　25　　　-4　　　22　　83000　
　　18　　　-9　　　26　　82500　
　　58　　 -11　　　30　　82000　
　　18　　 -12　　　39　　81500　
　　65　　 -16　　　39　　81000　
　　25　　 -30　　　46　　80500　
　 656　　 -24　　　57　　80000　
　　 9　　 -36　　　64　　79500　
　 101　　 -39　　　80　　79000　
　　28　　 -68　　　92　　78500　
　 319　　 -66　　 109　　78000　
　　19　　 -58　　 140　　77500　
　 139　　 -86　　 164　　77000　
　　37　　-201　　 199　　76500　
　 177　　-115　　 235　　76000　
　　16　　-142　　 263　　75500　
　　 1　　　　　　 305　　75250　
　 290　　-145　　 330　　75000　
　　 5　　　　　　 405　　74875　
　　 1　　　　　　 495　　74750　
　　 2　　　　　　 440　　74625　
　 100　　-230　　 400　　74500　
　　 2　　　　　　 480　　74375　
　　 3　 -1180　　 455　　74250　
　　 2　　-225　　 525　　74125　
　 186　　-175　　 485　　74000　
　　 1　　　　　　 610　　73750　
　　 2　　　　　　 625　　73625　
　　96　　-295　　 570　　73500　
　　 3　　　　　　 645　　73375　
　　 1　　　　　　 560　　73250　
　 118　　-195　　 705　　73000　
　　 4　　　　　　 780　　72875　
　　24　 -1675　　 635　　72750　
　　 8　　　　　　 835　　72625　
　　90　　-350　　 810　　72500　　3990 　 +1400　　　 2　
　　 8　 -1695　　 905　　72375　
　　11　　-450　　 915　　72250　
　　 1　　　　　　1000　　72125　
　 326　　-370　　 950　　72000　　4300 　 +1515　　　 2　
　　 5　　-320　　1085　　71750　
　　15　　-385　　1110　　71500　
　　 4　　-595　　1025　　71250　
　　87　　-430　　1310　　71000　　3330 　　+515　　　 2　
　　11　　　　　　1255　　70875　
　 104　　-380　　1500　　70500　　2740 　　+250　　　31　
　　 8　　　　　　1690　　70250　
　 245　　-395　　1765　　70000　　2140 　　-160　　　66　
　　　　　　　　　　　　　69875　　2265 　 +1200　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　69750　　2205 　　　　　　　57　
　　　　　　　　　　　　　69625　　1970 　　　　　　　 3　
　　10　　-625　　1815　　69500　　2155 　　 +90　　　16　
　　　　　　　　　　　　　69250　　2150 　　+840　　　 4　
　　10　　-620　　2455　　69000　　1900 　　　 0　　　97　
　　　　　　　　　　　　　68750　　1800 　　　　　　　16　
　　　　　　　　　　　　　68500　　1755 　　+140　　　95　
　　　　　　　　　　　　　68250　　1625 　　+465　　　16　
　　　　　　　　　　　　　68000　　1510 　　 -80　　 140　
　　　　　　　　　　　　　67750　　1445 　　+445　　　 2　
　　 1　　　　　　3180　　67500　　1330 　　 -70　　　11　
　　　　　　　　　　　　　67250　　1335 　　+615　　　 5　
　　 2　 -1890　　3485　　67000　　1260 　　 -25　　 122　
　　 3　　　　　　3600　　66875　　1075 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　66750　　1100 　　+275　　　81　
　　　　　　　　　　　　　66625　　1200 　　+515　　　16　
　　 1　　　　　　3465　　66500　　1160 　　 +25　　 220　
　　　　　　　　　　　　　66375　　 950 　　　　　　　22　
　　　　　　　　　　　　　66250　　1215 　　+255　　 117　
　　　　　　　　　　　　　66000　　1000 　　 -20　　　68　
　　　　　　　　　　　　　65875　　 830 　　+425　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　65500　　 890 　　 -35　　 177　
　　　　　　　　　　　　　65375　　 735 　　　　　　　 1　
　　 1　　　　　　5250　　65250　　 715 　　+320　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　65000　　 755 　　 -95　　 602　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 885 　　+115　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　64750　　 650 　　+295　　　12　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 860 　　+105　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　64250　　 625 　　+205　　　11　
　　　　　　　　　　　　　64000　　 605 　　 -90　　 333　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 555 　　+175　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63625　　 575 　　+225　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 540 　　 -70　　 130　
　　 1　　　　　　6880　　63375　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 495 　　+190　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63125　　 550 　　+325　　　 1　
　　 1　 -1695　　6555　　63000　　 475 　　 -95　　 216　
　　　　　　　　　　　　　62750　　 495 　　+160　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 580 　　 +95　　　24　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 395 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 415 　　 -50　　 293　
　　　　　　　　　　　　　61625　　 355 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 345 　　 -60　　 177　
　　　　　　　　　　　　　61375　　 335 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61250　　 325 　　+150　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　61125　　 320 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 315 　　 -75　　 106　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 315 　　+170　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 290 　　 -55　　　28　
　　 3　　　　　　9500　　60250　　 264 　　+119　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 245 　　 -60　　 216　
　　　　　　　　　　　　　59875　　 257 　　+144　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 240 　　 -50　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 229 　　 -52　　　14　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 222 　　 -24　　　99　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 233 　　 +95　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 205 　　 +62　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　58250　　 168 　　 +41　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 175 　　 -45　　 148　
　　　　　　　　　　　　　57750　　 154 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 152 　　 -43　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 153 　　 -28　　 108　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 135 　　　+8　　　17　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 130 　　 -15　　 289　
　　　　　　　　　　　　　55500　　 106 　　 -38　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55250　　　95 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 109 　　 -23　　 348　
　　　　　　　　　　　　　54750　　　90 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　95 　　 -29　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　93 　　 -18　　　66　
　　　　　　　　　　　　　53750　　　89 　　 +42　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　84 　　 -21　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53125　　　66 　　 +28　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　77 　　 -23　　 143　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　56 　　 -34　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　61 　　 -38　　　25　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　53 　　 -20　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　50750　　　51 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　　47 　　 +18　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　52 　　 -22　　 309　
　　　　　　　　　　　　　49750　　　44 　　　 0　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　46 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　44 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　43 　　　-7　　　13　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　39 　　 +17　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　37 　　 -13　　　23　
　　　　　　　　　　　　　47750　　　44 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　40 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　34 　　　-6　　　24　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　27 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　28 　　　-7　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　24 　　 -11　　　26　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　20 　　　-9　　　10　
　　　　　　　　　　　　　43500　　　24 　　 +14　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　19 　　　-9　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　42750　　　15 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　15 　　 -10　　　18　
　　　　　　　　　　　　　41750　　　13 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　41250　　　12 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　15 　　　+1　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40750　　　12 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　40500　　　14 　　　+3　　　11　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　14 　　　-2　　　94　
　　　　　　　　　　　　　39500　　　 9 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　12 　　　+4　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　10 　　　+4　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　37500　　　 9 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 7 　　　-6　　　10　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 8 　　　-2　　　11　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 7 　　　-2　　　41　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 5 　　　-2　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 5 　　　-2　　　15　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 4 　　　-2　　　14　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 2 　　　-1　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 3 　　　-1　　　28　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 3 　　　-1　　　61　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 3 　　　+1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 2 　　　-1　　　48　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 2 　　　 0　　　19　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　 9　

株探ニュース