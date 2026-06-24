　24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　360044　　　-4.9　　　 77660
２. <200A> 野村日半導　　　101685　　　 0.9　　　　5871
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 53127　　　30.0　　　　2650
４. <1321> 野村日経平均　　 51803　　　14.2　　　 72460
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 27119　　　14.9　　　 92550
６. <1579> 日経ブル２　　　 20432　　　 0.6　　　 839.8
７. <2644> ＧＸ半導日株　　 20129　　　28.1　　　　4708
８. <1360> 日経ベア２　　　 17566　　　38.3　　　　64.9
９. <1306> 野村東証指数　　 11259　　　17.8　　　 419.9
10. <1320> ｉＦ日経年１　　　8009　　　60.4　　　 72160
11. <1540> 純金信託　　　　　7879　　 -15.2　　　 19730
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　6921　　　 3.5　　　　7210
13. <1330> 上場日経平均　　　4798　　 -26.7　　　 72420
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　4592　　　-1.5　　　 945.6
15. <1615> 野村東証銀行　　　4157　　　 2.9　　　 702.6
16. <1356> ＴＰＸベア２　　　3681　　 152.8　　　 115.0
17. <2243> ＧＸ半導体　　　　3661　　 -36.5　　　　5243
18. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3520　　　 1.9　　　　4792
19. <1459> 楽天Ｗベア　　　　3360　　　53.6　　　　 106
20. <1542> 純銀信託　　　　　3158　　　19.0　　　 29155
21. <1489> 日経高配５０　　　2531　　　 8.8　　　　3185
22. <1358> 上場日経２倍　　　2497　　 -12.9　　　149100
23. <1308> 上場東証指数　　　2208　　　-6.0　　　　4175
24. <282A> ＧＸ半導１０　　　2101　　 -35.6　　　　3082
25. <213A> 上場半導体株　　　2094　　 -39.4　　　 543.9
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1847　　 -15.6　　　 410.8
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1653　　 189.0　　　　　67
28. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1546　　　-3.1　　　 75500
29. <1346> ＭＸ２２５　　　　1397　　 -36.7　　　 72450
30. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1382　　 -24.9　　　1923.0
31. <563A> ＧＸＮデカバ　　　1381　　　18.8　　　　1112
32. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1288　　 -49.9　　　　4243
33. <2033> コスピブル　　　　1178　　 -32.4　　　130750
34. <2036> 金先物Ｗブル　　　1155　　　 6.8　　　146450
35. <314A> ｉＳゴールド　　　1098　　　34.6　　　 312.9
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　1093　　 -41.5　　　 241.9
37. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1086　　 -41.1　　　　4485
38. <1571> 日経インバ　　　　1055　　　18.0　　　　 287
39. <221A> ＭＸ日半導体　　　1023　　 -44.6　　　1553.5
40. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 931　　 -18.1　　　 481.7
41. <163A> 半導体日本株　　　 821　　　12.0　　　 22895
42. <1655> ｉＳ米国株　　　　 756　　 -41.8　　　 862.3
43. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 738　　 -76.2　　　 74460
44. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 710　　 -59.4　　　　2502
45. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 709　　　 6.0　　　 60610
46. <1328> 野村金連動　　　　 694　　　 5.2　　　 15620
47. <2559> ＭＸ全世界株　　　 675　　　-5.6　　　　2941
48. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 651　　　40.9　　　 70010
49. <2244> ＧＸＵテック　　　 591　　 -49.3　　　　3490
50. <1580> 日経ベア　　　　　 563　　　-8.9　　　 763.0
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース