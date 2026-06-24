ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 湿地でツリスガラが子育て 中国・唐山市 湿地でツリスガラが子育て 中国・唐山市 湿地でツリスガラが子育て 中国・唐山市 2026年6月24日 12時9分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２２日、沿海湿地でひなに餌をやるツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭） 【新華社石家荘6月24日】中国河北省唐山市の沿海湿地で、「鳥類の建築家」と呼ばれるツリスガラが子育ての時期を迎えた。巣作りの材料やひなに与える昆虫を探して飛び回り、柳の林に活気をもたらしている。２２日、巣から外の様子を確認するツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）２２日、沿海湿地で巣作りをするツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）２２日、巣から外の様子を確認するツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）２２日、沿海湿地でひなに餌をやるツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）２２日、沿海湿地でひなに餌をやるツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）２２日、沿海湿地で巣作りをするツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭）２２日、ひなに餌をやり、巣から飛び立つツリスガラ。（石家荘＝新華社記者／楊世尭） リンクをコピーする みんなの感想は？