プロシップ<3763.T>が反発している。この日、新リース会計基準対応ＳａａＳ「ＰｒｏＰｌｕｓ＋」が、グループ会社を含む導入企業数１０００社を突破したと発表したことが好材料視されている。



「ＰｒｏＰｌｕｓ＋」は、約１００社におよぶＩＦＲＳ第１６号（リース）対応プロジェクトから抽出した実務判断・プロセス・運用ノウハウを体系化したサービス。２７年からの新リース会計基準の適用開始に向けた対応が急務となるなか、難解な新基準への対応において、方針検討からシステム運用までを支援する充実したコンテンツと体制が評価され、２４年１２月の提供開始から約１年半での導入企業数１０００社突破となった。



出所：MINKABU PRESS