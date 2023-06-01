「THE MUSIC DAY 2026」第3弾出演アーティスト解禁 山下智久・TREASURE・亀梨和也ら決定 松本伊代×CUTIE STREETなどSPステージも
【モデルプレス＝2026/06/24】櫻井翔が総合司会を務める日テレ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」（7月4日13時30分〜22時54分）の、第3弾出演アーティストが解禁された。
【写真】山下智久「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作
今年芸能活動30周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫／Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサートを予定している山下智久の出演が決定した。
6月1日にリリースした自身のアルバムが1位を獲得、2024年に開催したツアーでは全39公演、総動員50万人にせまる“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして大きな注目を集めているTREASUREも出演。2023年にデビューし、昨年リリースした「倍倍FIGHT!」が大バズり。Billboard JAPANチャートにおけるストリーミングの累計再生回数1億回を突破し、瞬く間にお茶の間の人気者となったCANDY TUNEも登場する。
1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発。今年デビュー30周年を迎え日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEEDのメンバー島袋寛子が出演。2003年にデビューし、「さくらんぼ」や「Happy Days」などヒット曲を連発。今年は、2005年にリリースした楽曲「黒毛和牛上塩タン焼680円」がSNS上でリバイバルヒットした日本を代表する女性シンガーソングライターの大塚 愛の出演も決定した。
俳優、キャスター、アーティストとジャンルレスに活躍。GRe4N BOYZ書き下ろしの新曲が『DRAMATIC BASEBALL』のイメージソングと『Going！』テーマソングに起用されている亀梨和也も出演する。
「音楽史45年！ヒット曲4500曲を大分析！音楽物語ヒットパレード」昭和・平成・令和のヒット曲4500曲の歌詞を徹底分析。時代を映す「言葉」の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかに。その中から、時代を彩ったアーティストたちが集結する。
90年代にドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活。2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビでは14年ぶりに生披露。さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base 〜君がくれたもの〜」をテレビ初披露。他にも、アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSPライブとなる。
松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージが決定。世代を越えたトップアイドルの一夜限りの特別パフォーマンスを楽しめる。
そのほか、KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急、TWS、Do As Infinity、FANTASTICS、MAZZEL、Le Couple藤田恵美など人気アーティストの出演が決定。なお、6月27日15：55〜16：55で放送予定の「THE MUSIC DAY見どころSP」で豪華出演アーティスト解禁の第4弾を予定だ。（modelpress編集部）
・酒井法子「碧いうさぎ」
・BONNIE PINK「A Perfect Sky」
・福原遥「secret base〜君がくれたもの〜」（ZONE）
・けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）
・BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI （TOMORROW X TOGETHER）「Lemon」（米津玄師）
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◆「THE MUSIC DAY 2026」第3弾出演者
今年芸能活動30周年を迎え、国際エミー賞を受賞した『神の雫／Drops of God』で海外ドラマ初主演を務め大きな話題に。秋からは海外含む全8都市でのコンサートを予定している山下智久の出演が決定した。
1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発。今年デビュー30周年を迎え日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEEDのメンバー島袋寛子が出演。2003年にデビューし、「さくらんぼ」や「Happy Days」などヒット曲を連発。今年は、2005年にリリースした楽曲「黒毛和牛上塩タン焼680円」がSNS上でリバイバルヒットした日本を代表する女性シンガーソングライターの大塚 愛の出演も決定した。
俳優、キャスター、アーティストとジャンルレスに活躍。GRe4N BOYZ書き下ろしの新曲が『DRAMATIC BASEBALL』のイメージソングと『Going！』テーマソングに起用されている亀梨和也も出演する。
◆「THE MUSIC DAY 2026」一夜限りの特別ステージ
「音楽史45年！ヒット曲4500曲を大分析！音楽物語ヒットパレード」昭和・平成・令和のヒット曲4500曲の歌詞を徹底分析。時代を映す「言葉」の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかに。その中から、時代を彩ったアーティストたちが集結する。
90年代にドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活。2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビでは14年ぶりに生披露。さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base 〜君がくれたもの〜」をテレビ初披露。他にも、アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSPライブとなる。
松本伊代×CUTIE STREETのコラボステージが決定。世代を越えたトップアイドルの一夜限りの特別パフォーマンスを楽しめる。
そのほか、KiiiKiii、キタニタツヤ、THE RAMPAGE、超特急、TWS、Do As Infinity、FANTASTICS、MAZZEL、Le Couple藤田恵美など人気アーティストの出演が決定。なお、6月27日15：55〜16：55で放送予定の「THE MUSIC DAY見どころSP」で豪華出演アーティスト解禁の第4弾を予定だ。（modelpress編集部）
◆「音楽史45年！ヒット曲4500曲を大分析！音楽物語ヒットパレード」歌唱楽曲（順不同）
・酒井法子「碧いうさぎ」
・BONNIE PINK「A Perfect Sky」
・福原遥「secret base〜君がくれたもの〜」（ZONE）
・けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）
・BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI （TOMORROW X TOGETHER）「Lemon」（米津玄師）
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