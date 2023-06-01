『THE MUSIC DAY』出演アーティスト第3弾発表 亀梨和也、TREASURE、山下智久、福原遥ら出演決定
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、7月4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、出演アーティスト第3弾が23日、発表された。
【写真】特別企画も続々！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト第3弾
出演アーティスト第3弾として、大塚愛、亀梨和也、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、超特急、TWS、BEOMGYU・TAEHYUN・HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Do As Infinity、TREASURE、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、山下智久、Le Couple 藤田恵美の出演が発表された。
企画「音楽史45年！ヒット曲4500曲を大分析！音楽物語ヒットパレード」の実施も発表。昭和、平成、令和のヒット曲4500曲の歌詞を徹底分析する。時代を映す“言葉”の変遷から、時代を色濃く反映する音楽の物語が明らかになる。その中から、時代を彩ったアーティストたちが集結する。
1990年代にドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡（ふうび）した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活。2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビで14年ぶりに生披露する。さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base 〜君がくれたもの〜」をテレビ初披露。ほかにも、アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSP ライブを届ける。
歌唱楽曲は、酒井法子「碧いうさぎ」、BONNIE PINK「A Perfect Sky」、福原遥による「secret base〜君がくれたもの〜」（ZONE）、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征による「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）、BEOMGYU・TAEHYUN・HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）による「Lemon」（米津玄師）となる。
また、松本伊代とCUTIE STREETの世代を越えた特別パフォーマンスも届ける。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU・TAEHYUN・HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Travis Japan、Do As Infinity、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、Le Couple 藤田恵美
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一
【写真】特別企画も続々！『THE MUSIC DAY 2026』出演アーティスト第3弾
出演アーティスト第3弾として、大塚愛、亀梨和也、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、超特急、TWS、BEOMGYU・TAEHYUN・HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Do As Infinity、TREASURE、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、山下智久、Le Couple 藤田恵美の出演が発表された。
1990年代にドラマ『星の金貨』の主題歌で、一世を風靡（ふうび）した酒井法子の「碧いうさぎ」が復活。2000年代に多くの女性を虜にし、今年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINKは「A Perfect Sky」を日本テレビで14年ぶりに生披露する。さらに、俳優として活躍する福原遥が自身の思い入れの強いZONE「secret base 〜君がくれたもの〜」をテレビ初披露。ほかにも、アーティストたちがヒット曲を自ら歌う一夜限りのSP ライブを届ける。
歌唱楽曲は、酒井法子「碧いうさぎ」、BONNIE PINK「A Perfect Sky」、福原遥による「secret base〜君がくれたもの〜」（ZONE）、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征による「あの紙ヒコーキ くもり空わって」（19）、BEOMGYU・TAEHYUN・HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）による「Lemon」（米津玄師）となる。
また、松本伊代とCUTIE STREETの世代を越えた特別パフォーマンスも届ける。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢60組超えのアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【出演アーティスト一覧】（※50音順）
IVE、INI、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、＝LOVE、&TEAM、大塚愛、海援隊、亀梨和也、かりゆし58、KiiiKiii、キタニタツヤ、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King ＆ Prince、kurayamisaka、けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）、酒井法子、THE RAMPAGE、島袋寛子、SUPER BEAVER、SixTONES、Snow Man、timelesz、超特急、TWS、BEOMGYU・TAEHYUN・HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）、Travis Japan、Do As Infinity、TREASURE、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、日向坂46、FANTASTICS、福原遥、BONNIE PINK、MAZZEL、松本伊代、マルシィ、M!LK、山崎育三郎、山下智久、緑黄色社会、Le Couple 藤田恵美
特別企画
坂本花織、高嶋ちさ子、三浦璃来＆木原龍一