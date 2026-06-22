幻に終わったもう一つの山手線？意外と知らない「東京山手急行電鉄」の壮大な計画と井の頭線誕生の謎

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鉄道ビジネスカジュアル 交通」が、「【迷列車で行こう】首都環状線を夢見た幻の鉄道路線」と題した動画を公開した。動画では、かつて山手線の外周を結ぶ目的で計画された幻の未成線「東京山手急行電鉄」の歴史と、現在の京王井の頭線へと繋がる成り立ちの謎について詳しく解説している。



1926年、山手線のさらに外周を結ぶ壮大なプロジェクトとして「東京山手急行電鉄」の免許申請がなされた。しかし、鉄道省内を二分する激しい議論となり、翌年の第1次若槻内閣総辞職の直前に強引に免許が交付されるという波乱の幕開けとなった。免許は下りたものの、建設資金はなく全線を「掘割」で作るという無謀な計画であり、実は「出た土砂で宅地造成を狙う不動産ビジネスの側面が強かった」と動画内で指摘されている。



その後、昭和金融恐慌が直撃して頓挫しかけた計画を救ったのは、鬼怒川水力電気社長の利光鶴松氏だった。彼は自社の電力を供給する先として鉄道を求めており、東京山手急行電鉄と渋谷急行電鉄をまとめて「帝都電鉄」を誕生させた。そのうち、比較的建設しやすい渋谷から吉祥寺までの路線が先に開業し、これが現在の井の頭線のルーツとなった。現在でも明大前駅から永福町駅間には、渋谷急行と山手急行が並走する予定だった「複々線の路盤」が遺構として残っているという。



動画の後半では、幻の環状線の生き残りである井の頭線の「ミニ七不思議」を検証している。「なぜ5両編成なのか」「掘割が多いのになぜ踏切が多いのか」といった身近な疑問に対し、当時の資金難による急ピッチな建設や、カーブが多い路線事情、国鉄との貨物列車直通構想など、複雑な歴史的背景を紐解きながら謎を解明していく。



政治の混乱や戦争に翻弄され、完全なる環状線計画は幻に終わった。しかし、帝都電鉄として生き抜いた一部の路線は、今や東京南西部を支える重要な交通網へと発展を遂げている。私たちが日常的に利用する鉄道に隠された、波乱万丈な歴史のロマンを感じられる内容となっている。